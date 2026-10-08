El Mago Pop explica por qué compró un teatro en Barcelona con Aitana: "Ahora que hay muchas revoluciones tecnológicas, yo defiendo la teatral"

El Mago Pop explica a Marc Giró que se ha comprado tres teatros a lo largo del mundo, uno de ellos en Barcelona con Aitana, "para promover la cultura y que otros artistas puedan tener una oportunidad".

Hace unos meses saltó la noticia de que El Mago Pop había comprado un teatro en Barcelona con Aitana. Ahora, el conocido mago explica el motivo durante su entrevista con Marc Giró en el plató de Cara al Show. Y es que Antonio Díaz, como se llama en realidad, tiene hasta tres teatros: el primero fue el Victoria, luego el de Missouri, y luego el Teatro Aquitània de Barcelona con Aitana.

"Me los he comprado para promover la cultura y que otros artistas puedan tener la oportunidad", destaca El Mago Pop, que confiesa que "Barcelona es la ciudad" de su "vida": "La amo mucho, me imagino produciendo espectáculos el día que cuelgue la varita y deje la magia".

"Ahora que hay muchas revoluciones tecnológicas, yo defiendo la revolución teatral", asegura el exitoso mago en este vídeo, donde reflexiona sobre su futuro: "Llegará un día en el que me retire porque hay que hacer un camino lo más fascinante posible y, como buen mago, habrá un momento en el que haya que dejarlo y vivir otras cosas".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' en atresplayer.com

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