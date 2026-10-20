La sorpresa de una chilena al llegarle el DNI de su hijo recién nacido argentino: "¡Tiene las tres estrellas de los mundiales!"

"Si en España hacemos lo mismo, yo quiero mi DNI con las dos estrellas", reclama Alfonso Arús en Aruser@s al saber que los argentinos lucen las tres estrellas en su documento de identidad.

Una chilena se casa con un argentino, tiene un hijo y cuando le llega el DNI de su hijo, se encuentra con una sorpresa. "Tiene las tres estrellas de los campeonatos del mundo", dice alucinada en este vídeo viral de @mateycompleto_ que recoge Aruser@s.

"¿Qué tienen que ver las tres estrellas de que salieron tres veces campeones con el documento nacional de identidad?", se pregunta. Su marido tiene clara la respuesta: "Como diría Chiqui Tapia, 'no trates de entenderla'. Así vivimos los argentinos el fútbol".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús opina que "tiene todo el sentido". "Si en España hacemos lo mismo, yo quiero mi nuevo DNI con las dos estrellas", aprovecha para reclamar el presentador.

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