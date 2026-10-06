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Visita histórica

La reina Letizia conquista Finlandia con un espectacular traje negro con plumas y pedrería

"La reina Letizia es una de las reinas que más trabaja", destaca Alfonso Arús después de ver el espectacular traje negro con plumas que ha lucido la asturiana en su viaje con el rey Felipe a Finlandia.

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Después de ver el original vestido de plumas de Dua Lipa en el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, Tatiana Arús enseña el espectacular raje negro que ha elegido la reina Letizia para su visita a Finlandia.

Y es que la monarca española también se ha decantando por un look de plumas y pedrería para acudir a esta visita histórica junto al rey Felipe VI. Se trata de su primera visita al país como reyes ya que los últimos reyes españoles que lo visitaron fueron los padres del monarca actual, Juan Carlos I y la reina Sofía, en 1989. Se trata de un traje de dos piezas que firma Pertegaz y que no ha sido la primera vez que la reina Letizia lo ha lucido, ya que la primera vez fue en los Premios Princesa de Girona en 2019.

"La reina Letizia es una de las reinas que más trabaja", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde ironiza: "Luego hay otra que anda ahí al empate, que es Charlene de Mónaco". Y es que le presentador siempre critica las pocas apariciones de la exdeportista. Sin embargo, destaca que "ayer trabajó" en una recepción en palacio en Mónaco, donde ha lucido un vestido de Elie Saab valorado en 17.000 euros.

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