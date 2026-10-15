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Visita real

La reacción de los reyes Felipe y Letizia al ver a una señora con una camiseta con sus caras en Melilla

Después de su viaje a Ceuta los reyes han visitado Melilla, donde han protagonizado varios momentazos: desde cantarle el 'Cumpleaños feliz' a una chica, hasta ver a una señora con una camiseta con sus caras.

La reacción de los reyes Felipe y Letizia al ver a una señora con una camiseta con sus caras en Melilla

Los reyes han recibido una calurosa bienvenida a su llegada a Melilla, tal como les pasó en Ceuta. Más de una hora han estado los monarca estrechando manos y haciéndose fotografías. Incluso, la reina ha pedido a un grupo de gente que le cantaran el 'Cumpleaños feliz' a una niña que estaba allí. Un cántico al que se ha unido la propia reina.

Por otro lado, una señora le ha enseñado a la reina Letizia una camiseta que se ha hecho en honor a los reyes. Tras lo cual también se ha acercado Felipe VI muy sonriente. "Está muy bien la camiseta", destaca Alfonso Arús al ver el vídeo. Por su parte, Angie Cárdenas destaca que "hay un momento en el que una señora agarra a la reina": "Es un momento de 'señora, déjeme, que me tengo que ir'".

Por último, los reyes han mostrado su lado más humano al coger a uno bebé. "Tiene mucha mano la reina Letizia", destaca Tatiana Arús mientras enseña las imágenes.

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