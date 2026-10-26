Un español que vive en Suiza se sorprende de que la Policía le mande WhatsApps: "Al final me ponen en 'mejores amigos'"

"Aquí, tan simpáticos no son", comenta Alfonso Arús tras ver este vídeo viral de @suiza.en.espanol en Aruser@s, en el que un español que vive en Suiza cuenta la buena relación que mantiene con la Policía a través de WhatsApp.

"¡La Policía en Suiza te escribe por WhatsApp!", comenta Alfonso Arús sorprendido tras ver este vídeo viral de @suiza.en.espanol, un español que vive en Suiza y que tiene una relación muy estrecha con los agentes de su pueblo a través de mensajería instantánea.

Según cuenta el creador de contenidos, el primer contacto fue porque no fue a recoger una carta. "Mirad qué emojis ponen, superchulos", señala. Una vez abierto este canal, el ciudadano decidió aprovecharlo para ponerse en contacto con las autoridades para reclamar una multa que consideraba injusta.

"La Policía, tan empática y amable me dijo: 'Vale, Daniel. No hay problema'", cuenta que le respondieron. Incluso llegaron a llamarle por teléfono. "Esta gente al final me pone en 'Mejores amigos'", bromea.

El presentador del programa de laSexta opina que "está muy bien esta camaradería" y lamenta que en España no sean tan "simpáticos".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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