Así es la mansión de Angelina Jolie que acaba de comprar Madonna por 22 millones de euros

"Madonna ni ha visto la casa, ha enviado a sus asesores", explica Tatiana Arús, que enseña en este vídeo la mansión de Angelina Jolie que acaba de comprar la cantante.

Madonna ha comprado la casa de Angelina Jolie que estaba a la venta por 22 millones de euros. "Ha sacado las bolsas del supermercado y ha dicho, '¿cuánto cuesta?'". "Pero no las ha sacado ni Madonna", detalla Tatiana Arús, que explica que la cantante "ni ha visto la casa".

Y es que la artista "ha mandado a sus asesores, que le hicieron una videollamada". "Tiene seis habitaciones y diez baños", explica la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "No me cuadra lo de las casas de los famosos que hay más baños que habitaciones".

"Si tienes seis habitaciones, ¿para qué quieres diez baños?", se pregunta Alfonso Arús en el vídeo, donde Angie Cárdenas responde: "Para hacer las fiestas que montan y que no haya cola, igual montan fiestas de 300...". "¿Qué se pasan todo el día meando?", se pregunta Alfonso Arús.

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