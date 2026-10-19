Ana de Armas, Kim Kardashian, Taylor Swift... los mejores looks de la Academy Museum Gala

Del escote de vértigo de Ana de Armas al recogido a lo Elizabeth Taylor de Kim Kardashian o el "horrible flequillo" de Eva Longoria: Tatiana Arús y Alfonso Arús repasan los mejores vestidos de la Academy Museum Gala.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s los mejores looks de la alfombra roja de la Academy Museum Gala: "Empezamos por Kim Kardashian, que ha llevado un vestido Balenciaga fechado en 1951 y me recuerda bastante a Elizabeth Taylor". Aunque "con ese recogido le hace algo más mayor", explica la colaboradora de Aruser@s.

Por su parte, Sofía Vergara ha vuelto a lucir uno de los diseños que más le gusta: un vestido de corte sirena de Elie Saab. Por otro lado, Kendall Jenner ha lucido una de las tendencias de la temporada: un vestido de valentino de topos en blanco y negro.

Ana de Armas ha sorprendido con un vestido negro con un escote de vértigo. "El escote llega hasta el ombligo", señala Alfonso Arús, que destaca que la tela que lleva "transparenta": "Si se te sale un pezón, se te ve". Pamela Anderson ha acudido sin maquillar, como ya es habitual en ella, mientras que Eva Longoria ha sorprendido con un nuevo flequillo. "Horrible, estaba mucho más guapa con el nuevo peinado", asegura el presentador de Aruser@s.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.