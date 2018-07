¿Qué veréis esta tarde en ATQD?

Si es que a ‘Alguien tenía que decirlo’ le encanta el famoseo, el gamour y el photocall. Pero ¿por qué el photocall tiene que estar reservado a las estrellas? ¿Por qué la gente de la calle no puede tener uno? Gracias a este programa llega ‘Photocall’, donde los viandantes podrán expresar libremente a quién no soportan y de quién son muy fans. Y uno de esos famosos que despierta pasiones y odio entre la gente es Cristiano Ronaldo. Esta tarde analizaran los estilismos del jugador portugués que, a veces no son muy masculinos.

Eso sí, sean masculinos o no, a su novia Irina Shayk le deben gustar. Pero seguro que a los chicos del programa les gusta más ella y las fotos que ha hecho para una conocida marca de lencería. Sensual y glamurosa se muestra la modelo, como los chicos de ATQD que intentan posar igual. ¿Conseguirán despertar las mismas pasiones que ella?

Y para rematar la jornada de ATQD, recibirán en el plató a la actriz Paula Prendes que viene a pedir explicaciones a a Txabi, Dani y David por los comentarios que hicieron sobre su posado en FHM.

Un programa cargadito de celebrities que podéis seguir en redes a través del twitter @alguienteniaq o esta tarde con la cuenta de la acrtiz Ana Fernández, @carlotagarcia89.