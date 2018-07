Dani Rovira: "De Pitbull me gusta todo lo que le rodea. Él no"

LOS PREMIOS A LA MÚSICA

Los premios de la música de una conocida emisora de radio, ya tienen sus candidatos. Y para darlos a conocer hicieron una fiesta, donde no invitaron a ninguno de los tres presentadores de ‘ATQD’. “Se han perdido una ocasión muy fina para ver a Dani tirar los tejos hasta los del catering”. Entre los asistentes estaban: Melendi y su alisado japonés, Chenoa muy fina, la que ganó Eurovisión con cara de ‘fumá’... Y entre los nominados: Macaco, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Adele, Rihanna o Pitbull “que no me gusta, me gusta todo lo que le rodea”, se sincera Dani.