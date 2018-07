DANI VALORA A DAVID EN 'TU CARA TENÍA QUE DECIRLO'

En la última gala de ‘Tu cara me suena’ hubo momentos que difícilmente se van a poder borrar de las mentes. Pero si le preguntan por el mejor de la noche, Txabi Franquesa se queda con la actuación de Santiago Segura, mientras Rovira lo hace con Anna Simon. “Que buen par de cuerdas vocales”, comenta Txabi. Sin embargo, David se pica y quiere participar en ‘Tu cara tenía que decirlo’, porque en ‘ATQD’ “baila poco”. Por ello, se convierte en Rick Astley. Dani Rovira hace de jurado y valora la actuación de su compañero: “Broncano, en mi vida una actuación me ha dado tanto asco. He hecho casi ocho arcadas y sólo tengo ganas de darte una hostia y mandarte a la semana que viene”.