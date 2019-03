Inda: "Viendo el 'caso Pujol' no me extraña que partidos extremistas como Podemos ganen votos"

EL PERIODISTA, INDIGNADO CON CADA NOTICIA DEL CASO

Hacienda devolvió dinero a Marta Ferrusola y a tres de sus hijos, noticia que a Eduardo Inda le saca una irónica sonrisa. "Cuando la gente lee estas informaciones a mí no me extraña que partidos extremistas como Podemos tengan cada vez más votos, esto lo que hace es desacreditar el sistema. Los ciudadanos dicen: a mí me exprimen, me han hecho una paralela y una complementaria, me ponen multas todos los días, me han bajado el sueldo y estos golfos encima les devuelve Hacienda".