Esperanza Aguirre: "Podemos no es un partido normal, quiere acabar con el régimen"

DECLARA QUE LE PREOCUPA PODEMOS "ENORMEMENTE"

La candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a arremeter contra la formación de Pablo Iglesias. Ha destacado que "Podemos está bajando en los sondeos mientras el PP sube" y ha avisado de que, para ella, "Podemos no es un partido normal com olos demás" porque es una formación "que no quiere cambiar los gobierno, sino cambiar el régimen". Mientras, la también presidenta del PP de Madrid, ha puesto en marcha una iniciativa para escuchar a los ciudadanos en un sofá hinchable en la calle, como acto de precampaña.