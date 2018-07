Cifuentes: "No descarto que Artur Mas vaya de farol con la convocatoria de referéndum"

CIFUENTES OPINA SOBRE LA POLÉMICA EN CATALUÑA

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no descarta que Artur Mas no tenga intención 'real' de convocar un referéndum. "En campaña se dicen muchas cosas que luego no se llegan a realizar. No descarto que Artur Mas vaya de farol con el tema del referéndum en Cataluña".