Carlos Cruzado: "La frase de la abogada del Estado supone un mazazo a la pedagogía fiscal"

EL PRESIDENTE DE GESTHA ANALIZA EL PAPEL DE LA ABOGACÍA Y LA AGENCIA TRIBUTARIA EN 'NÓOS'

Para el presidente de Gestha, las declaraciones de la abogada del Estado "no sólo son desafortunadas", sino que, por ella, "los ciudadanos no van a estar muy animados a cumplir con sus obligaciones fiscales". Cruzado señala, a su vez, que "lo extraño es que la Agencia Tributaria no se haya sumado a la acusación".