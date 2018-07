Un restaurante indio coloca en plena calle una nevera solidaria para dar comida a los más necesitados

Cada vez es más frecuente ver a personas rebuscando comida en la basura, intentando hacerse con las sobras de restaurantes y supermercados que aún se encuentran en buen estado pero que estos desperdician.

Minu Pauline, la propietaria de un restaurante indio, no pudo quedarse indiferente al ver a una mujer buscando comida entre la basura y decidió tomar cartas en el asunto: abrir su propio restaurante solidario. Pauline decidió colocar un frigorífico en la puerta de su restaurante Pappadava, donde la gente podrá dejar comida.

El frigorífico, que ya tiene nombre "El árbol de la bondad", está destinado a los más necesitados y podrán acceder a él cualquier día y a cualquier hora, pues permanece abierto los siete días de la semana 24 horas al día.

Todo aquel que deposite comida en la nevera deberá hacerlo con una etiqueta en la que se indique la fecha en la que se ha depositado para evitar que se consuma comida en mal estado. No obstante, esto no parece ser una gran problema y es que la comida no suele durar mucho. Pauline ha explicado que ella misma coloca en torno a 75-80 raciones de comida diarias de su propio restaurante.

Pauline quiere enviar con esta iniciativa su particular mensaje al mundo: "El dinero es tuyo pero los recursos pertenecen a la sociedad". "Si estás malgastando dinero, es tuyo, pero también estás malgastando recursos de la sociedad. No los gastes, y no malgastes la comida", explica la joven.

Agradece la colaboración de toda la gente que ya ha dejado algo en la nevera, aunque ha asegurado que prefiere que la gente lleve "la comida que ya han comprado y que les sobra porque no la van a comer en vez de tirarla a la basura", en lugar de comprarla.