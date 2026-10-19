La DANA Adam se ceba con la Comunitat Valenciana: dos muertos en Oliva, graves inundaciones y múltiples rescates

Los detalles Los rescates continúan a través de helicópteros y lanchas para ayudar a aquellas personas afectadas por la DANA Adam. Ningún otro medio puede llegar hasta ellos y aún hay gente esperando a ser rescatados.

Cientos de vecinos de la Comunitat Valenciana han quedado atrapados en azoteas y terrazas debido a la DANA Adam, esperando rescates que han tardado horas en llegar. Quince helicópteros están desplegados para asistir a las personas afectadas, mientras que la Guardia Civil busca a personas atrapadas en vehículos inundados. En Pego, han rescatado a una mujer de 90 años de una vivienda anegada, y en Gandía, la Policía ha utilizado una tabla de pádel surf para rescatar a una mujer de 93 años. Hasta ahora, se han realizado 58 rescates en Valencia y 37 en Alicante. Miles de vecinos siguen atrapados, como Bruno y su familia, mientras esperan nerviosos el rescate de sus seres queridos. En total, 821 agentes trabajan en la zona, donde ya hay 2.100 evacuados.

La DANA Adam ha dejado dos muertos en Oliva, graves inundaciones y múltiples rescates en la Comunitat Valenciana. Además, a primera hora de la tarde de este lunes la Generalitat ha levantado el confinamiento decretado durante la mañana en las localidades afectadas por las lluvias del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, excepto en ocho de ellas, en las que se mantienen las restricciones a la movilidad. Se trata de Bellreguard, Daimús, Miramar, Oliva, Piles, Xàbia, Pego y Els Poblets.

Así lo ha informado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada a las 14.00 horas, que ha recogido la información de las entidades implicadas en la emergencia.

La Generalitat ha publicado durante la mañana una orden acordada en la reunión de primera hora del Cecopi por la que se adoptan medidas "temporales" y "excepcionales" en las zonas afectadas por las lluvias, que afectaban a 145 municipios de Valencia y Alicante e implicaban confinamiento y restricciones a la movilidad.

La decisión sobre mantener el confinamiento en ocho de las localidades se ha conocido al mismo tiempo que se notificaba el segundo fallecido en Oliva. El cadáver de un hombre de unos 64 ha sido localizado en uno de los campings de la localidad valenciana de Oliva (Valencia), una de las más afectadas por la dana Adam.

Con tablas de pádel surf y lanchas: así han sido los rescates

De este modo, son ya tres las víctimas mortales en la Comunitat Valenciana en este temporal, ya que una mujer de 79 años con movilidad reducida ha sido hallada muerta en su casa, también en Oliva, y otra mujer perdió la vida ayer tras meterse en el mar en la localidad de Sagunt.

Son cientos los vecinos de la Comunitat Valenciana que desde primera hora de la mañana han quedado atrapados en azoteas y en terrazas esperando un rescate que, para algunos, ha tardado horas.

Muchos rescates han sido en helicóptero. Ahora mismo hay 15 desplegados para ayudar a aquellas personas afectadas por la DANA Adam. Ningún otro medio puede llegar hasta ellos y aún hay gente esperando a ser rescatados. 15 helicópteros peinando los tejados del litoral sur de Valencia, rescatando personas de los tejados. Solo el Helimer de Salvamento Marítimo ha aupado a ocho adultos un niño y un bebé.

En Pego, la Guardia Civil se ha volcado en la inspección de coches superados por el agua de los barrancos, buscando personas en su interior o en sacar a quienes tienen movilidad reducida, como una mujer de 90 años de Partida Manigues, Oliva, de sus viviendas anegadas. La Policía ha tenido que rescatar incluso con una tabla de pádel surf a Teresa, una mujer de 93 años, en Gandía. En la jornada, llevan 58 rescates en Valencia y 37 en Alicante.

Parte de esos rescatados han llegado al centro polivalente de Oliva. "Estábamos encima de una mesa. Hasta las 9 y pico de la mañana que ha pasado el helicóptero, le hemos hecho señales de abajo y nos han rescatado", cuenta un hombre a laSexta. Así, otra mujer relata que les han sacado "en volandas" porque el agua les llegaba prácticamente a la cadera.

Así, han revivido una madrugada de agua dentro de sus casas donde no llegan los vehículos. Y es que en Bellreguard Playa, al sur de Gandía, los rescatistas están llegando en lanchas o kayaks. Aun así, cientos de vecinos siguen atrapados, como Bruno, su mujer y su padre dependiente. "Estamos en un primer piso y como veis el agua está a un metro de entrar", cuenta Bruno desde el balcón de su casa.

Otros muchos esperan nerviosos el rescate de familiares. "Tienen agua hasta la rodilla, son personas mayores, tienen 84 años", cuenta una mujer. Virginia Zapater, de Oliva, ha relatado en Al Rojo Vivo que, tras horas de llamadas a los servicios de emergencia, continúa esperando un rescate por lancha. "Los próximos esperemos que seamos nosotros. Ya han cogido a varios vecinos. Aquí hace un frío... Estamos congelados", ha dicho. 821 agentes están trabajando en llegar a todos en una zona en la que ya hay 2.100 evacuados.

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