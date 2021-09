Resultado Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto de este viernes, la combinación ganadora está conformada por los números 25-20-8-37-7-4, siendo el 15 el complementario y el 6, el reintegro.

Resultado de Euromillones

Sobre los resultados del sorteo de Euromillones celebrado el viernes, 24 de septiembre de 2021, la combinación premiada está formada por los siguientes números: 27-12-20-2-41. Los números ganadores correspondientes a las estrellas de esta lotería europea son 10 y 12. 'El Millón' se adjudica este día al código RXH24693.

Resultado del Cuponazo de la ONCE

Si has probado suerte en el Cuponazo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) de los viernes, el número principal premiado de hoy es el 63295 y la serie que obtiene el premio especial de 'La Paga' es la 036. En esta ocasión, todos los décimos terminados en 5 obtienen el reintegro.

Resultados de Triplex de la ONCE

El sorteo correspondiente al viernes 24 de septiembre de 2021 del Triplex de la ONCE dejó como ganadores los números: 153 en el primer sorteo de las 10.00 horas; 013 en el segundo de las 12.00; y el 119 en el tercero de las 21.15.

Resultado del Super ONCE

En cuanto al Super ONCE, han sido premiadas las siguientes combinaciones de cifras:

Primer sorteo (10.00 horas): 02, 04, 06, 15, 17, 23, 29, 33, 40, 46, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 74, 77, 78

Segundo sorteo (12.00 horas): 03, 11, 13, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 41, 42, 46, 55, 56, 61, 68, 69, 71, 72, 77

Tercer sorteo (21.15 horas): 01, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 41, 42, 44, 47, 52, 54, 57, 61, 65, 69, 75

Resultado del Eurojackpot

El premio del Eurojackpot del viernes ha ido a parar a la combinación 12-22-35-38-49, que se complementan con los dos 'soles' 5 y 10.

La Bonoloto

La Bonoloto funciona como una réplica a menor tamaño de la Primitiva. Los premios en este sorteo no son tan altos, pero los boletos son más asequibles. El jugador debe elegir seis números entre el 1 y el 49, al igual que la Primitiva original, siendo el reintegro aleatorio. Este sorteo se realiza todos los días menos los domingos. Cada apuesta en la Bonoloto cuesta 50 céntimos y debe realizarse como mínimo dos para que el boleto tenga validez. El jugador puede realizar una apuesta simple o múltiple. En una apuesta múltiple las opciones de ganar son más altas, pero el precio del boleto también aumenta. Finalmente, este sorteo te permite participar, además de en el sorteo diario, en el resto de sorteos de la semana.

Euromillones

Este sorteo se realiza a nivel internacional. Nueve operadores de distintos países de Europa lo gestionan de forma conjunta. Es uno de los juegos que mayores premios otorga a sus participantes que son capaces de dar con las combinaciones correctas. Se trata de una lotería activa, en donde el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 50. Además, debe escoger dos estrellas numeradas entre el 1 y el 12.

España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza son los nueve países europeos responsables de este juego de azar internacional. La cuantía de los precios siempre se corresponde con la moneda correspondiente al país en el que se juega. En España, el precio de los billetes de lotería es de 2.50 euros. El 50 % del total recaudado es el que se destina a los premios, el bote máximo que se puede conseguir es de 200.000.000 euros.

Sorteos de la ONCE

Los sorteos de la ONCE engloban los juegos de lotería con los que la Organización Nacional de Ciegos Españoles obtiene parte de financiación para su labor social. El más conocido de estos es el Cupón Diario de la ONCE, que se celebra desde hace 80 años y consiste en acertar una combinación de cinco cifras, del 00000 al 99999. El sorteo de los viernes se conoce como el Cuponazo, que tiene premios especiales. Se puede jugar al juego base, que cuesta 3 euros y con el que se pueden ganar 9 millones de euros. Por 2 euros más, los jugadores tienen la posibilidad de hacerse con el Cuponazo XXL, en el que, además del número de cinco cifras, entra el juego la serie. Con este juego pueden conseguirse 15 millones de euros.

También se celebran diariamente el Triplex y el Super ONCE. Ambos sorteos se juegan tres veces al día, a las 10.00, a las 12.00 y a las 21.15 horas. El Super ONCE consiste en seleccionar de 5 a 11 números del 1 al 80. El sorteo extrae 20 números, y los premios varían dependiendo de la cantidad de números apostados y del número de apuestas realizadas. El Triplex premia con 150 euros a aquellos que acierten un número de tres cifras, aunque hay premios menores para los reintegros o si se aciertan las tres cifras pero no el orden.

Por último, el Eurojackpot se celebra todos los viernes en 18 países de la Comunidad Europa incluyendo España, de manera similar a Euromillones. Consiste en seleccionar cinco números del 1 al 50, y otras dos cifras llamadas 'soles' de entre 10 posibles. Ofrece un bote garantizado de 10 millones de euros, que crece cada semana en caso de no haber acertantes de primera categoría.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).