Pedro Sánchez asegura que no ha habido veto a Ciudadanos por parte de Unidas Podemos para negociar los presupuestos: "Los presupuestos son el principal instrumento de cualquier Gobierno para hacer frente a emergencias económicas y sociales como las que tenemos ahora".

"Somos conscientes de que tenemos que aprobar unos presupuestos y no podemos ser excluyentes. No podemos excluir a ningún grupo político de esa interlocución para aprobar esos presupuestos que son necesarios, imprescindibles para abordar esta situación de emergencia. No es momento de vetos, sino de máxima unidad", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser.

Asegura que van a aprobar unos presupuestos "que reafirmen muchos de los compromisos acordados en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos". "No es momento de vetos. Es momento de máxima unidad. Unidad no significa unanimidad y ya sabemos que hay grupos políticos que se van a autoexcluir".

En cuanto al apoyo de ERC, Sánchez ha dicho que "por supuesto que confío en ERC. En muchas ocasiones escucho que no queremos dialogar, pero ahí está la mesa. No vamos a vetar a ningún grupo parlamentario", y ha añadido: "Los actores políticos no podemos actuar con viejos clichés y discursos previos a la pandemia".