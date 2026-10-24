Los reyes rinden homenaje a los marineros otorgando la distinción de 'Pueblo Ejemplar' a la Cofradía de Espectadores de Santa Ana de Llanes

¿Por qué es importante? La agrupación, pese a no ser un municipio, se alza con el galardón por ser un pilar indispensable en la comunidad.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía visitaron Llanes, Asturias, para rendir homenaje a los pescadores y reconocer la labor de las cofradías. A bordo de la embarcación 'Nuevo Sandra María', destacaron la importancia de los marineros del Cantábrico y las mujeres en las conserveras. La visita incluyó un recorrido por la localidad, donde asistieron a un baile folclórico y descubrieron una placa conmemorativa en la capilla de Santa Ana. La jornada finalizó con un almuerzo en el puerto de Llanes, tras interactuar con los artesanos y conocer la elaboración de anchoas.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se han subido este sábado en la localidad asturiana de Llanes a bordo de una embarcación para reconocer la labor de las cofradías de pescadores y rendir homenaje a los marineros.

En la jornada, que concluyó en el puerto de Llanes con un almuerzo con los vecinos del pueblo, la reina Letizia ha sufrido un traspiés en la cubierta del barco, al que los miembros de la familia real se han subido con motivo de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2026 a la Cofradía de Pescadores de Santa Ana de Llanes. Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado a la localidad pasadas las 12.30 horas. Allí cientos de llaniscos les esperaban.

Las tradicionales gaitas asturianas les han dado la bienvenida. A lo largo de su recorrido por la ciudad, los miembros de la familia real han saludado a la junta directiva de la Cofradía de Pescadores Santa Ana, a la corporación municipal y se han encontrado0 con la sección infantil del Grupo Folclórico El Pericote de Llanes.

Frente a la basílica de Santa María de la Asunción, también llamada Santa María del Conceyu, uno de los pocos templos asturianos de estilo gótico, han sido testigos del baile de 'El Pericote', representación folclórica de la tradicional danza asturiana. Seguidamente han descubierto una placa conmemorativa ante la fachada de la capilla de Santa Ana, patrona de los marineros de Llanes, y han accedido al interior del templo, sede histórica de la Cofradía de Pescadores.

Durante su recorrido también se han detenido ante un grupo de artesanas locales, que elaboran los trajes de aldeana y porruanu llaniscos, y se han dirigido al puerto de la ciudad, uno de los más importantes de Asturias, donde también han conocido la elaboración artesanal de la semiconserva de anchoa del Cantábrico.

La Familia Real se ha subido a bordo de la embarcación 'Nuevo Sandra María' en homenaje a "los pescadores que han navegado el Cantábrico generación tras generación" y a las mujeres que han trabajado en las conserveras, como ha destacado la coordinadora de actividades culturales de la Cofradía, María Consuelo Perela.

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