Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por terrorismo en Irún: tenían planos de los zulos de ETA

Los detalles Los detenidos son miembros de la organización abertzale Jardun. En un control de tráfico, la Ertzaintza halló teléfonos satelitales e información sobre personas de cuerpos policiales.

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dictado prisión sin fianza por terrorismo para dos miembros de Jardun, detenidos en el País Vasco. En su vehículo se encontraron planos de zulos de ETA, listados de guardias civiles y dispositivos encriptados con fotos de entrenamiento violento y datos de un policía. Los detenidos, una mujer de 22 años y un hombre de 34, tenían señalamientos de seguridad nacional de Italia y Francia. La mujer es militante activa de Jarki, parte de Jardun Koordinadora, organización independentista y socialista. El juez busca evitar la reiteración delictiva y asegurar la presencia en el proceso.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza por delito de terrorismo para los dos miembros de la organización Jardun detenidos en País Vasco y quienes fueron interceptados en un vehículo en el que se hallaron planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA y listados de guardias civiles.

En sendos autos de prisión a los que ha accedido laSexta, el magistrado apunta también que en la mochila de uno de los detenidos se encontraron numerosos dispositivos encriptados, en los que se aprecian fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública, fotografías con banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional.

Incluían también cantadas de otros miembros de la organización que fueron detenidos, así como fotografías de vehículos y matrículas que pudieran corresponder con vehículos policiales.

Según explica la resolución, sobre las 04:03 horas del pasado día 26 de septiembre, agentes de la Ertzaintza dieron el alto a un vehículo durante un control de alcohol y drogas en Eskoriatza (Gipuzkoa). Al identificar a la conductora, una mujer de 22 años que responde a las siglas M. G. I., vieron que existía un señalamiento Schengen de Italia contra ella por razones de seguridad nacional.

Esta situación llevó a la identificación del resto de ocupantes. Sobre uno de ellos, A. B. G., de 34 años, también pesaba también señalamiento de Francia por razones de seguridad nacional, mientras que el tercer ocupante tiene pasaporte de nacionalidad irlandesa.

Según expone el auto, uno de los ocupantes llevaba a sus pies una mochila en la que había "evidencias sospechosas relacionadas con informaciones sobre un posible zulo con material, información sobre personas pertenecientes a otros cuerpos policiales, decenas de anotaciones manuscritas de matrículas de vehículos y documentación, en formato papel y pendrives, la mayoría de ellos encriptados, relacionada con Jordun Koordinadoro".

Por otra parte, en el asiento trasero se localizó un bolso de tela perteneciente a la conductora "que contenía dos teléfonos satelitales ("walky-talkies") que permiten enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet", indica la resolución.

Qué es Jardun Koordinadora

Las personas identificadas en la actuación policial forman parte de Jardun Koordinadora, organización que, según esgrime el instructor, está compuesta por dos entidades. La primera es "Jarki", que se autodefine como organización que promueve la lucha ideológica revolucionaria, independentista y socialista, y "Aske", organización independentista, socialista, proamnistía y contra la represión.

El juez sostiene que procede la prisión de A. B. G. para garantizar su presencia en el proceso y evitar la reiteración delictiva, "que podría determinar la realización de actuaciones de mayor gravedad, íntimamente relacionadas con las relatadas". A ello se añade, dice el magistrado Piña, que el procedimiento se encuentra en una fase inicial, lo que determina la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba.

En el caso de la otra investigada, señala que es una militante activa de Jarki/Jardun que ha participado y ha sido identificada en varios actos violentos protagonizados por esa organización, sobre la que hay un señalamiento de control solicitado por Italia, lo que hace suponer que ha desarrollado una actividad similar en otros países.

Según explica el auto, acorde al cambio de estrategia del MLNV en 2010, ETA decretó el cese definitivo de su actividad armada en 2011. Desde entonces, militantes del entorno del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, disconformes con esa decisión, fueron agrupándose en diferentes organizaciones, destacando inicialmente IBIL, Iraultzaileen Bilgunea (2013), que posteriormente dio lugar a ATA Amnistía ta Askatasuna.

Una de las organizaciones, apunta el texto, fue Jarki, de cuya existencia se tuvo conocimiento el 11 de julio de 2015. Posteriormente, se pudo comprobar que llevaba conformada desde mediados de 2013 aproximadamente, "habiendo pasado todo este plazo sin haber sido detectada merced de la discreción, medidas de seguridad y pautas de clandestinidad con las que operaban sus integrantes".

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