Dos personas detenidas en Irún investigadas por un delito de terrorismo

Los detalles Un hombre de 34 años y una mujer de 22 se han personado voluntariamente en la comisaría de Irún y permanecen en dependencias de la Ertzaintza a la espera de pasar a disposición judicial.

La Ertzaintza ha detenido en Irún a un hombre de 34 años y una mujer de 22, investigados por un presunto delito de terrorismo. Durante un control en Eskoriatza, se halló en su poder información sensible sobre fuerzas de seguridad y posible localización de armas y explosivos. Ambos tienen "antecedentes relevantes" y están vinculados a sectores radicales de la izquierda abertzale. La investigación, coordinada con la Audiencia Nacional, avanza significativamente. El PNV ha expresado su "absoluta preocupación" y ha instado a la sociedad vasca a preservar la paz, valorando el trabajo de la Ertzaintza.

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidos por la Ertzaintza en Irún (Gipuzkoa) investigados por un delito de terrorismo después de que se encontrara en su poder información sobre fuerzas de seguridad y sobre armas y explosivos.

Se trata de dos personas que cuentan con "antecedentes relevantes", según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, en el que no especifica qué tipo de antecedentes se refiere. Fuentes de la investigación recogidas por la Agencia Efe aseguran que se trata de dos personas vinculadas con sectores radicales de la izquierda abertzale, contrarias a la estrategia oficial seguida tras el fin de la violencia de ETA, del que el martes se cumplen 15 años.

Según ha indicado la Ertzaintza, la investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza, los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".

La Ertzaintza abrió una investigación e informó a la Audiencia Nacional, al apreciar que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo. En los últimos días las pesquisas, que se han coordinado en todo momento con la Audiencia Nacional, han "avanzado de manera muy relevante", según ha indicado la Ertzaintza.

En la jornada de este sábado, dos de las personas investigadas, un hombre de 34 años y una mujer de 22, se han personado voluntariamente en la comisaría de Irún, acompañadas por su abogado, y han sido detenidas. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo.

Ya este domingo, ambos permanecen en dependencias de la Ertzaintza de esta localidad guipuzcoana a la espera de ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional, algo que podría demorarse hasta el próximo martes o incluso hasta el miércoles con autorización judicial.

"Absoluta preocupación" en el PNV

Tras conocer los hechos, el PNV ha expresado este sábado su "absoluta preocupación" ya que, de confirmarse lo ocurrido, se estaría ante conductas que "retrotraen a tiempos pasados" que creían superados.

En un comunicad, la formación vasca ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para "no dar un paso atrás en la preservación de la paz". "La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas", ha agregado la formación jeltzale.

El PNV ha valorado y reconocido el trabajo de la Ertzaintza, tras lo que ha pedido "prudencia y respeto a la investigación que está llevando a cabo".

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