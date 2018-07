Pablo Iglesias: "Si el PSOE no cede, no quedará más remedio que ir a elecciones"

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha dicho que habrá elecciones si el PSOE no cede. "Queremos explorar la vía de ese gobierno a la valenciana pero si no quiere, qué le vamos a hacer", ha lamentado Iglesias en una entrevista en Radiocable.com en la que ha tratado de responsabilizar al PSOE de la posible repetición de elecciones en el caso de que no acepten explorar la opción que les ofrecen desde Podemos.



En este sentido, Iglesias ha defendido que desde su partido ya han manifestado que están dispuestos a "ceder" para evitar ese escenario, y ha apelado tanto al PSOE como a Ciudadanos a hacer lo mismo, ya que si persisten en su acuerdo que llevó a la investidura fallida, Podemos volverá a votar 'no'.



"Si nos vuelven a presentar lo mismo de la investidura fallida vamos a decir que no", ha confirmado. "No tenemos miedo a ese escenario pero preferimos ceder y abrir la posibilidad de un gobierno de progreso", ha apostillado, para avisar de que ello no supone, no obstante, que vayan a "traicionar" su programa electoral.



Preguntado sobre la posibilidad de que diputados socialistas decidan en la investidura no apoyar la formación de un gobierno de coalición a la valenciana si finalmente Podemos y PSOE llegan a un acuerdo, Iglesias ha avisado de que el partido que lidera Pedro Sánchez "no se levantaría bien de un bochorno así".



Además, ha vuelto a criticar las formas y el tono que ha adoptado el partido de Albert Rivera en las últimas horas y ha advertido de que "no es momento de maximalismos sino de ceder", sobre todo teniendo en cuenta que "son la quinta fuerza en Cataluña y la cuarta en España".



Así, el líder de la formación morada ha insistido en que Ciudadanos debe hacer "un ejercicio de responsabilidad de Estado y abandonar el radicalismo verbal" para adoptar una actitud más "transigente".