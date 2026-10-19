Muere una mujer en Oliva en medio de las inundaciones provocadas por la DANA Adam

Los detalles La víctima, de 79 años, se encontraba en su vivienda cuando las inundaciones impidieron su evacuación. El temporal deja ya tres fallecidos, dos de ellos en la Comunitat Valenciana.

Una mujer de 79 años ha sido encontrada muerta en su vivienda en Oliva, Valencia, por la Unidad Militar de Emergencias (UME) debido a las inundaciones causadas por la DANA Adam en la Comunitat Valenciana. Esta es la tercera víctima mortal del temporal, sumándose a una mujer en Cataluña arrastrada por una riera y otra en Sagunto, Valencia, desaparecida en la playa de Corinto. Los equipos de emergencia trabajan intensamente en las áreas más afectadas, donde el agua acumulada complica el acceso y las labores de rescate. Se han evacuado viviendas y habilitado espacios para los afectados, mientras algunos campings permanecen confinados.

Una mujer ha sido hallada muerta por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Oliva (Valencia) en medio de las inundaciones provocadas por la DANA Adam en la Comunitat Valenciana, según han confirmado fuentes de la UME a laSexta.

La víctima, de 79 años, se encontraba en su vivienda y no ha podido ser rescatada con vida, según los primeros datos del operativo. Con esta son tres ya las víctimas mortales del temporal. Las otras dos son una mujer en Cataluña, tras ser arrastrada por una riera, y otra en Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto. El hombre logró salir del agua, pero la mujer, de nacionalidad extranjera, no pudo hacerlo.

Los efectivos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas, donde la acumulación de agua dificulta el acceso a numerosas viviendas y complica las labores de rescate. Los equipos actúan de forma coordinada para atender a las personas que permanecen aisladas y comprobar si hay más afectados por el temporal.

Las inundaciones también han obligado a evacuar viviendas, especialmente en las zonas próximas a la playa, y a habilitar espacios para acoger a los vecinos afectados. Algunos campings de la localidad han optado por el autoconfinamiento ante la imposibilidad de acceder con seguridad a sus instalaciones.

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