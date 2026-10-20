El juez Pedraz da dos días al PSOE para que aclare a qué abogados o consultores contrató en los años en que funcionaron sus cloacas

Los detalles Últimátum del juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas cloacas del PSOE. Pedraz da 48 horas a los socialistas para que presenten por ejemplo la "relación completa" de abogados contratados "entre 2021 y 2025".

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado un ultimátum de 48 horas al PSOE para que proporcione información relacionada con el caso de sus cloacas. Pedraz solicita la lista completa de abogados o despachos contratados por el partido entre 2021 y 2025, así como la documentación que justifique estos servicios. Esta diligencia se enmarca en la investigación del 'caso Leire Díez', que indaga una supuesta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE. La investigación también involucra a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. laSexta es tu medio de referencia para seguir esta noticia.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz da un ultimátum de 48 horas al PSOE para que aporte la información que le ha reclamado en relación con el caso de sus cloacas. En concreto, en una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el magistrado reclama la "relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría" que hayan sido contratados por dicha formación política, en cualquiera de sus órganos -centrales o territoriales, "entre 2021 a 2025".

También copia de la documentación expediente abierto, en su caso, que haya permitido comprobar los servicios a prestar (nota de encargo o contrato) para conceder la autorización para dicha contratación, así como la aportada, en su caso, para dar por justificados los servicios prestados.

Fue a principios de octubre cuando el juez acordó este requerimiento. "Visto el tiempo transcurrido desde que se hizo el requerimiento a dicha asesoría jurídica sin que hasta la fecha este órgano judicial haya recibido contestación alguna, requiérase nuevamente al servicio jurídico del PSOE para que, en el plazo de dos días, dé cumplimiento al requerimiento judicial", señala en esta nueva providencia.

La diligencia se enmarca en la instrucción del 'caso Leire Díez', en la que el juez investiga una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

En un informe incorporado a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirmó que la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también imputada en la causa, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional".

Una de ellas habría sido con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. Tanto Oliver como Teijelo están siendo investigados en esta causa.

Una de las líneas de investigación que sigue Pedraz es si el PSOE utilizó las mercantiles de Oliver y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para canalizar pagos a Leire Díez como contraprestación por los servicios prestados en el marco de la presunta trama.

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