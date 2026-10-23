Interior detecta un llamamiento yihadista para atacar a la Policía y a manifestantes en las protestas: no existe riesgo inminente

Entre líneas Según ha podido saber laSexta, este tipo de mensajes son como otros tantos que se detectan en la monitorización de las redes sociales. España, en alerta terrorista 4 reforzado desde el 17 de octubre de 2023.

El Ministerio del Interior ha identificado mensajes que incitan a ataques yihadistas contra la Policía y manifestantes en protestas en Europa, incluyendo España. Se planea usar explosivos, armas blancas y vehículos en concentraciones. La Oficina de Coordinación de Seguridad y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado han comunicado esto a las fuerzas de seguridad, aunque no hay un riesgo inminente. España mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado. En 2026, se realizaron 47 operaciones y 86 detenciones en 23 provincias. Las protestas en Europa, como en Francia, Italia y Albania, han generado violencia y respuestas gubernamentales.

El Ministerio del Interior ha detectado varios mensajes en los que se llama a ataques yihadistas contra la Policía y los manifestantes en las protestas que se están produciendo en países de toda Europa, entre ellos España. En la comunicación hablan de usar las concentraciones y los enfrentamientos para organizar ofensivas con explosivos, armas blancas e incluso con vehículos.

El texto detectado por las fuerzas de seguridad afirma que el elevado número de manifestantes, en el caso de Francia, ofrece una "rara y valiosa oportunidad de atacarlos" y añade que la Policía se convierte en una presa fácil durante los forcejeos con los manifestantes.

Al hilo del mensaje inicial, otros usuarios de la web yihadista aconsejan llevar a cabo la acción mediante atropellos, en los ataques con explosivos se recomienda que el atacante se inmole y si se llevan a cabo con cuchillo, se explican las longitudes que el arma debe tener para infligir el máximo daño posible, así como las zonas del cuerpo donde el ataque "garantiza el éxito".

Según ha podido saber laSexta, este es un mensaje como otros tantos que detectan la Oficina de Coordinación de Seguridad (OCC) y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en su labor de monitorización de redes.

Como indica el procedimiento y de manera rutinaria, la OCC ha enviado una comunicación sobre este mensaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No existe riesgo inminente.

España, desde el 17 de octubre de 2023, mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado.

Fruto del trabajo de monitorización en redes sociales, la Policía Nacional y la Guardia Civil han llevado a cabo en este 2026 un total de 47 operaciones en 23 provincias que han terminado con 86 detenciones.

Francia, en llamas

No son pocas las protestas que están teniendo lugar en toda Europa en estas últimas semanas. En París, el Gobierno galo ha decretado un toque de queda y ha planteado a Fiscalía adoptar estrictas medidas contra los detenidos en unas manifestaciones que han conllevado varios episodios violentos por la calles de todo el país, desde saqueos a comercios a, incluso, la quema del Ayuntamiento de Limoges. En total, casi 2.500 detenidos y 1.000 agentes heridos.

Pero Francia no es un caso aislado. En Italia, en la ciudad de Milán se han levantado barricadas incendiadas frente al Duomo mientras los agentes han recurrido a cañones de agua a presión para tratar de apagar los fuegos.

"Manifestarse es un derecho, pero incendiar nuestras ciudades no lo es. Tengo un gran respeto por las personas que se han manifestado de manera pacífica. Sean cuales sean sus ideas, la participación es la base de toda democracia sana", ha dicho Meloni.

En Albania, el Gobierno ha desplegado incluso a fuerzas antiterroristas después de que los manifestantes incendiaran la sede del Supremo.

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