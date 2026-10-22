Francia tira de mano dura contra las protestas: nuevas medidas de control y armas en los comercios

Los detalles El ministro de Justicia ha pedido a Fiscalía que actúe con firmeza extrema y les ha mandado un escrito con tres puntos para las condenas: prohibición de manifestarse, suspensión temporal de derechos fundamentales como el voto y prohibir el uso de redes sociales.

Francia busca evitar la repetición de disturbios violentos en sus calles tras los recientes incidentes. El ministro de Justicia ha propuesto tres medidas: prohibir manifestaciones no organizadas por sindicatos, suspender temporalmente derechos fundamentales a condenados por violencia, y restringir el uso de redes sociales. Emmanuel Macron ha respaldado estas medidas, culpando a la ultraizquierda de incitar al caos. Además, se incrementará la presencia policial en un 20% en centros urbanos. Los comerciantes, preocupados por los saqueos, han recurrido a medidas de autoprotección, adquiriendo artículos de defensa no letales y contratando seguridad privada para proteger sus negocios.

Francia no quiere que lo sucedido el pasado fin de semana vuele a pasar este sábado. No quiere volver a ver llamas en sus calles o fuego en sus edificios públicos. No quiere que las protestas se tornen en violencia y la violencia en disturbios, detenidos y víctimas. Ante eso, tres medidas. Tres duras medidas en las que incluso se plantean suspender derechos fundamentales, como el voto, a los condenados por participar en actos violentos.

Así se puede leer en el escrito enviado por el ministro de Justicia galo a fiscales y a procuradores. En uno en el que reclama tres medidas. En el que busca prohibir las manifestaciones. En el que pide poder suspender de manera temporal derechos fundamentales a quienes protagonicen disturbios. En el que, también, se busca prohibir el uso de las redes sociales, algo que llevan varios días estudiando.

Son las tres bases en las que se sustenta la petición del ministro de Justicia. Son las tres ideas que se suman al toque de queda. A la prohibición de las manifestaciones que no estén organizadas por los sindicatos como ya ha dicho Emmanuel Macron: "Prohibiremos las manifestaciones para mantener la calma. Para los que quieran seguir haciéndolo, los prefectos propondrán rutas alternativas".

Se buscan espacios donde no haya lugares emblemáticos evitando también los centros urbanos, que contarán además con un 20% más de presencia policial. Los culpables, según Macron, la ultraizquierda. Las formaciones que buscan según dice que la República caiga. "Seamos claros, esa es su intención manifiesta", ha expuesto.

Ahora, tras el escrito del ministro de Justicia, los detenidos, si son condenados, se enfrentan a condenas como las tres expuestas anteriormente después de la petición a Fiscalía de que actúe con firmeza extrema.

Los comerciantes, a las armas

Mientras, los comerciantes ya han decidido tomar sus propias medidas para evitar asaltos. Se están armados, tanto con spray de pimienta como incluso con rifles o bates de béisbol.

Las autoridades les han dicho que contraten a profesionales de seguridad, después de que las protestas de París durante el fin de semana acabasen con más de 450 tiendas vandalizadas y con muchos comercios aún con la persiana bajada.

"Desde el sábado hemos observado un fuerte aumento en las ventas de artículos no letales, sobre todo porque estamos en un barrio donde a tan solo 30 metros de la tienda hubo saqueos y se arrancaron las persianas metálicas", dicen en una armería.

Y no son productos cualquiera: "Estos dispositivos están pensados para joyerías. Son cuatro bombonas de gas, muy potentes, con un alcance de más de cinco metros".

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