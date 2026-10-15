Iñaki López pide a Robles que "limpie las Fuerzas Armadas de matones y cobardes" tras las humillaciones de militares a migrantes en Ceuta

El contexto En varias grabaciones publicadas por 'ElDiario.es' se puede escuchar que uno de ellos asegura que "sin guantes mola más, porque suena, pero con guantes duele".

Este jueves se han revelado audios de al menos tres militares hablando sobre agredir a migrantes en Ceuta, tras la entrada masiva de finales de julio. En las grabaciones, publicadas por 'ElDiario.es', uno de ellos comenta que golpear sin guantes "mola más". Iñaki López, en Más Vale Tarde, criticó irónicamente la actitud de estos soldados, lamentando la imagen internacional que proyectan. Pidió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que actúe para que estas conductas no queden impunes, instando a limpiar las fuerzas armadas de quienes no respetan su uniforme ni su juramento.

Este jueves han salido a la luz audios en los que se escucha a al menos tres militares hablando sobre lo que "mola" agredir a los migrantes que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

En estas grabaciones, publicadas por 'ElDiario.es', se puede escuchar que uno de ellos asegura que "sin guantes mola más, porque suena, pero con guantes duele".

Iñaki López ha valorado esta cuestión en el arranque de Más Vale Tarde. "Una página gloriosa más que añadir a la hoja de servicio de estos aguerridos soldados", ha afirmado irónicamente sobre la actitud de estos militares.

"Un ejército europeo debe tener más dignidad que la demostrada por estos muchachos con uniforme que disfrutan desnudando menores para abandonarlos después por las esquinas de Ceuta, ya que estos soldados no respetan su uniforme", ha añadido el presentador, denunciando la penosa imagen internacional que da España con estas grabaciones.

Ante esta situación, Iñaki López ha pedido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tome cartas en el asunto e intervenga para que esta bochornosa actitud de varios integrantes del Ejército no quede impune.

"Esperemos que Margarita Robles, la número dos del Partido Socialista por Madrid y ministra de Defensa, limpie nuestras fuerzas armadas de matones y cobardes, indignos del juramento que un día realizaron y cuyo historial de combate se va a limitar a estos chascarrillos sobre humillaciones", ha concluido Iñaki López.

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