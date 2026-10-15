Ahora

ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Más Vale Tarde

Iñaki López pide a Robles que "limpie las Fuerzas Armadas de matones y cobardes" tras las humillaciones de militares a migrantes en Ceuta

El contexto En varias grabaciones publicadas por 'ElDiario.es' se puede escuchar que uno de ellos asegura que "sin guantes mola más, porque suena, pero con guantes duele".

monologo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este jueves han salido a la luz audios en los que se escucha a al menos tres militares hablando sobre lo que "mola" agredir a los migrantes que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

En estas grabaciones, publicadas por 'ElDiario.es', se puede escuchar que uno de ellos asegura que "sin guantes mola más, porque suena, pero con guantes duele".

Iñaki López ha valorado esta cuestión en el arranque de Más Vale Tarde. "Una página gloriosa más que añadir a la hoja de servicio de estos aguerridos soldados", ha afirmado irónicamente sobre la actitud de estos militares.

"Un ejército europeo debe tener más dignidad que la demostrada por estos muchachos con uniforme que disfrutan desnudando menores para abandonarlos después por las esquinas de Ceuta, ya que estos soldados no respetan su uniforme", ha añadido el presentador, denunciando la penosa imagen internacional que da España con estas grabaciones.

Ante esta situación, Iñaki López ha pedido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tome cartas en el asunto e intervenga para que esta bochornosa actitud de varios integrantes del Ejército no quede impune.

"Esperemos que Margarita Robles, la número dos del Partido Socialista por Madrid y ministra de Defensa, limpie nuestras fuerzas armadas de matones y cobardes, indignos del juramento que un día realizaron y cuyo historial de combate se va a limitar a estos chascarrillos sobre humillaciones", ha concluido Iñaki López.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijoó intenta zanjar la crisis en el PP tras poner en duda las pensiones y promete que subirán con el IPC: "Son innegociables y ya; se acabó"
  2. Ni "secuestro de las calles" ni "huelga electoralista": los motivos de las protesta de la Educación madrileña que Ayuso ignora
  3. Altercados en Pamplona por la gira del agitador ultraderechista Vito Quiles
  4. Los audios de militares presumiendo de dar palizas a migrantes en Ceuta: "Sin guantes mola más, porque suena"
  5. Trump recula y anuncia que la ejecución del atacante de Fort Hood no se retransmitirá en directo por respeto "a la gente de buena voluntad"
  6. "Antes regalábamos tabaco a los pasajeros": se cumplen 80 años de la llegada de las azafatas a los vuelos comerciales en España