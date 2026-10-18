Feijóo encarga a Albiol "liderar la ley antiokupación en España" y exige "tolerancia cero": "Fuera en 48 horas, sí o sí"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha pasado a la carga contra el Gobierno y, en especial, contra lo que llama "el clan Sánchez". Afirma que el 29 de noviembre se elige "entre vender o defender España".

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato de la formación de Génova a las elecciones del 29N, ha vuelto a Barcelona para participar en un acto junto a Alejandro Fernández y Xavier García Albiol. En sus palabras, además de los ataques a Pedro Sánchez, ha avanzado su intención de promover una ley antiokupación en el Congreso liderada por el alcalde de Badalona.

"Te encargo que lideres la ley antiokupación en España. Vamos a aprobarla contigo. Con los okupas, tolerancia cero. Fuera en 48 horas, sí o sí", ha afirmado el 'popular'.

Luego, a por el Gobierno de Sánchez: "Ellos pueden tener fondos buitre y se rasgan las vestiduras con algún desahucio mientras trabajan en bufetes que los ejecutan. Son lecciones de moral sin ética"

"Sánchez, el maestro de la mentira, va dando lecciones de verdad y dice que los demás mienten en campaña. Tiene la cara muy dura, de hormigón. De eso que se usa para hacer vivienda... pero qué sabrá, si en ocho años no ha hecho ninguna", ha afirmado.

Y es que Feijóo insiste en que "ya no cuela": "Su estrategia ahora es que viene el PP. Otra vez con el miedo. Que tengan cuidado los okupas, los corruptos y el clan de Sánchez. Porque todo se va a saber y se va a limpiar. Para que vuelva la decencia se tienen que ir".

El líder del PP, en sus palabras, ha hablado de la dimisión de Montse Mínguez: "La hace dimitir por ser una hipócrita, como si eso para Sánchez fuese un problema. Cómo de mal lo tienen que ver para que hagan dimitir a una de las pocas que no estaba imputada".

"Todo se va a saber"

"A todos los sanchistas a sueldo para difamar les digo que el 29 de noviembre os vais a la calle. Todo se va a saber, desde quién dio la orden a unos sicarios para matar a una jueza a lo de Ceuta. Que hay buques en aguas españolas y Sánchez les da las gracias por invadirnos puntualmente".

Feijóo ha insistido en el asunto de Marruecos: "Cómo tiene que ser la cloaca en el móvil de Sánchez. Qué tienen los marroquíes. Por qué será que le prefieren a él de presidente y no a mí. Yo defiendo los intereses de España. Con Marruecos, buena relación y firmeza, pero nunca sumisión. El día 29 elegimos entre vender España o defender España".

El líder del PP ha expuesto que España "se merece un Gobierno que vaya con la verdad por delante" y afirma que "lo va a tener": "Ellos presumen de economía y la gente no llega a fin de mes. Han endeudado a España más que nunca. Ya está bien de exprimir a la clase media".

"Decencia sí, Sánchez no"

Para terminar, Feijóo ha mencionado las pensiones: "Los españoles no van a pagar ni un euro más de impuestos. Pensiones sí, joyas no. Sanidad pública sí, chistorras no. Decencia sí, Sánchez no".

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