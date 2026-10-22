España e Italia acuerdan levantar los controles fronterizos a sus vuelos y conexiones por mar

Los detalles La llamada entre los ministros de Interior de España e Italia se ha producido tras la reunión celebrada por Sánchez y Meloni en los márgenes del Consejo Europeo.

Los Gobiernos de España e Italia han acordado no prorrogar los controles fronterizos recuperados el pasado mes de agosto para los vuelos y las conexiones marítimas a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, según han informado fuentes de Interior.

El acuerdo se ha producido tras una conversación telefónica mantenida por los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre los presidentes del gobierno de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.

"El Gobierno español ha decidido no prorrogar los controles fronterizos recuperados el pasado mes de agosto para los vuelos y las conexiones marítimas procedentes de Italia, país que también pondrá fin a los suyos", señalan desde el departamento que dirige Marlaska, añadiendo que esta decisión se tomó "tras un minucioso análisis de la situación" y que irá acompañada de un "refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen".

Los controles estaban vigentes hasta hoy tras la última renovación, que en el caso de España fue el pasado día 6 de octubre por 15 días. En el caso de Italia, el día 16, coincidiendo con el Consejo Europeo, confirmó que ampliaba la medida solo siete para alinear las medidas con las adoptadas por España y buscar así una salida conjunta a la crisis creada entre ambos países.

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