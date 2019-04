Iglesias y Rivera piden a Sánchez que aclare a quién apoyará tras el 26J y el PP apela al "voto útil"

Mariano Rajoy apela al voto útil y a "la unión de los moderados" para frenar a Unidos Podemos y evitar unas terceras elecciones. El PP cifra en 25 las provincias en los que los votos a Ciudadanos no llegaron para escaño.

El Partido Socialista confía en que no se cumplan las encuestas y espera recuperar medio millón de votos en los cuatro últimos días de campaña. Sánchez insiste en que el PSOE será decisivo y que no va a hacer presidente a Pablo Iglesias.

Pablo Iglesias mete prisa a Pedro Sánchez y le pide aclarar a quién apoyará tras las elecciones. Dice que muchos votantes socialistas no entenderían que el PSOE apoyara al Partido Popular.

Albert Rivera cree capaz a Rajoy de volver a bloquear un gobierno y le pide a Pedro Sánchez que se defina. Dice que votar a los viejos partidos no sirve para nada y que si se quiere el cambio hay que contar con ellos.