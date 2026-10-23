Denuncian a la Junta de Castilla y León por la "cancelación ideológica" de una obra sobre Lorca

Los detalles Solicitan que se investigue esta cancelación, señalando que podría constituir delitos de falsedad, prevaricación y aquellos relacionados con el desarrollo de las libertades de expresión y de creación artística.

La compañía teatral Proyecto 43-2 ha denunciado a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía de Valladolid por la cancelación de su obra 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', alegando motivos ideológicos. Solicitan investigar posibles delitos de falsedad, prevaricación y violación de libertades de expresión y creación artística. La obra, programada para el 24 de octubre en el Centro Cultural Miguel Delibes, fue cancelada por supuestas obras inaplazables. La denuncia destaca que solo este espectáculo fue eliminado, mientras otras actividades continúan. Proyecto 43-2 sostiene que la cancelación vulnera derechos fundamentales y señala declaraciones de la Fundación Siglo sobre la falta de neutralidad ideológica.

La compañía teatral Proyecto 43-2 ha denunciado a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía de Valladolid la cancelación de la obra 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', que atribuye a motivos ideológicos.

Según recoge la denuncia, la compañía solicita al Ministerio fiscal que investigue esta cancelación, que podría constituir delitos de falsedad, prevaricación y aquellos relacionados con el desarrollo de las libertades de expresión y de creación artística.

El texto recuerda que la obra había sido programada y publicitada para este sábado, 24 de octubre, en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, como parte de la sexta edición del Ciclo Comunidad a Escena.

Sin embargo, el 2 de octubre una comunicación de la Fundación Siglo, que organiza el ciclo y depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta que dirige el consejero José Alberto Díaz Pico (Vox), alegó que unas obras de "carácter inaplazable" que requerían "la ocupación integral de la sala" hacían imposible la representación.

La denuncia incide en que, además de que no se les comunicó una fecha de inicio o finalización de estos trabajos, la única obra eliminada de la programación ha sido esta, aunque se han mantenido clases de la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León, del Conservatorio de Danza y un acto organizado por la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), previsto para este viernes.

Petición de documentación

Según su relato de los denuncuantes, ante la imposibilidad de utilizar la Sala Experimental y la negativa de la Fundación Siglo para facilitar otros espacios del Centro Cultural Miguel Delibes, se devolvió el coste de las entradas el pasado 8 de octubre a 300 personas, cerca del 70% del aforo.

Ese mismo día, Proyecto 43-2 solicitó por los cauces oficiales el expediente completo de las obras y una semana más tarde recibió una burofax con documentación en la que no consta el expediente íntegro, ni las publicaciones oficiales que se debían haber realizado, ni los trámites de comunicación y notificación realizados por y hacia terceros y que, además, planteaba dudas sobre la cronología.

Los demandantes inciden en el carácter ideológico de la cancelación, que a su juicio supone una vulneración de derechos fundamentales y, que atenta contra los principios de libertad de creación, de libertad de expresión y del acceso libre a la cultura por parte de la ciudadanía.

Se apoyan en un acta de la organización profesional Artesa (Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León) con la directora de la Fundación Siglo, la exprocuradora de Vox, Rebeca Arroyo, que dijo en una reunión el pasado 22 de septiembre que este espectáculo no podía llevarse a cabo por "falta de neutralidad ideológica" y porque "no hay que levantar viejas heridas".

Por su parte, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se ha remitido en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno a la información remitida previamente sobre la cancelación y ha asegurado, que una vez que se finalicen las obras "se seguirá con la actividad que está programada para esas fechas".

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