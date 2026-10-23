Cultura impugna las ayudas al cine de Castilla y León por censurar la libertad de creación

El ministro de Cultura y número dos de la candidatura Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun.

¿Por qué es importante? Vox ha cambiado las bases de las ayudas al cine en Castilla y León, vetando las películas que, según el criterio de la derecha y la ultraderecha, impliquen "adoctrinamiento ideológico".

El Ministerio de Cultura ha impugnado ante los tribunales las ayudas al cine convocadas por la Junta de Castilla y León, argumentando que vulneran la libertad de creación y expresión al estar condicionadas por el contenido ideológico. La convocatoria de 325.000 euros para proyectos cinematográficos excluye aquellos con "propaganda" o "apoyo expreso a opciones políticas concretas". El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado la medida como "acto de censura" y considera que viola la libertad creativa. Urtasun ha señalado que esta situación se repite donde Vox tiene poder y ha criticado al PP por su colaboración. Además, ha expresado su apoyo al festival Seminci, frente a las críticas de neutralidad ideológica de la Junta.

El Ministerio de Cultura ha impugnado ante los tribunales las ayudas al cine que ha convocado la Junta de Castilla y León por considerar que tiene riesgos de censura y vulneran la libertad de creación y expresión, ya que se ven condicionadas por el contenido ideológico.

Después de que el Gobierno de la Junta de Castilla y León haya lanzado una convocatoria de 325.000 euros para largometrajes, documentales o series, pero limitadas a proyectos sin "propaganda" ni "apoyo expreso a opciones políticas concretas", el Ministerio de Cultura ha impugnado las bases de dos convocatorias y ha abierto la vía de actuación ante los tribunales.

Cultura ve indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad, por lo que ha procedido a presentar un requerimiento para impugnar dichas ayudas.

En un comunicado, el ministerio señala que ha presentado un requerimiento por las dos órdenes publicadas este mes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León por las que se convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para el año 2026.

Dichas órdenes incluyen una cláusula que señala que "no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Sobre este asunto se ha pronunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en declaraciones a La2Cat, donde ha explicado que este es el paso previo para iniciar un proceso contencioso-administrativo.

Asimismo, ha dicho que su equipo estudia también la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, dado que la convocatoria del Ejecutivo autonómico de PP y Vox vulnera la libertad creativa y la libertad de expresión, según ha sostenido.

Urtasun ha tildado la medida de "acto de censura" y ha dicho que el Gobierno no lo piensa "tolerar". Ha afirmado que esto ya ha pasado "cada vez que Vox ha tenido espacios de poder" y ha criticado cómo el PP le "abre las puertas" y lo "acompaña" en vez de desautorizarlo.

También ha señalado que el presidente argentino, Javier Milei, referente de este partido de extrema derecha, ha eliminado en su país todas las ayudas públicas al cine.

Al tiempo, ha expresado su "apoyo" a los organizadores de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) después de que el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, afirmara que este festival tiene "mucho que mejorar en neutralidad ideológica". "No permitiremos que nadie les condicione", ha asegurado el ministro.

Vox veta las ayudas al cine en Castilla y León

Esta decisión la toman después de que PP y Vox metiesen mano a la cultura en Castilla y León. En concreto, al cine, a películas que impliquen, según el criterio de la derecha y la ultraderecha, "adoctrinamiento ideológico".

La Consejería de Cultura, que está en manos de Vox, ha cambiado las bases de las ayudas y ha anunciado que no se concederán subvenciones a producciones que contengan lo que ellos llaman "propaganda partidista".

Así lo indicaron en el lanzamiento de una nueva convocatoria de ayudas para largometrajes, documentales o series piloto de animación y televisión que ahora el Ministerio de Cultura ha impugnado.

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