Ceuta sufre un "cero energético" al irse la luz en toda la ciudad por una avería

Los detalles Los datos aportados por el Gobierno autonómico indican que se "ha caído" el grupo 11, que es el que distribuye en el centro, y esto ha afectado al resto produciendo el "cero de tensión"

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sufrido este miércoles un "cero energético" al quedarse toda la ciudad sin luz como consecuencia de la caída del grupo de distribución de la zona centro que ha afectado al resto.

Según han informado a EFE fuentes del Gobierno ceutí, el "cero energético" se ha producido alrededor de las 09.45 horas de esta mañana y se ha comenzado a recuperar sobre las 10.15 horas, aunque por zonas. No obstante, la luz ha vuelto de forma progresiva y por fases, principalmente en la zona centro, que ha sido la más perjudicada por esta situación, por lo que en algunos lugares el apagón se ha prolongado cerca de una hora después.

Los datos aportados por el Gobierno autonómico indican que se "ha caído" el grupo 11, que es el que distribuye en el centro, y esto ha afectado al resto produciendo el "cero de tensión". Esta situación ha motivado la inactividad de la mayoría de los negocios, que no han podido abrir sus establecimientos ante la falta de luz. Tanto Endesa como Red Eléctrica han abierto una investigación para esclarecer la situación.

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