Bustinduy afirma que las pensiones son "una joya a preservar de la furia de las derechas": "Quieren privatizarlas para hacer negocio"

Los detalles "Llevan meses las derechas repitiendo que nuestro sistema de pensiones 'va a petar', que es una 'estafa piramidal' y un 'robo' a los jóvenes. Son burdos intentos de recortar las prestaciones futuras y privatizarlas para hacer negocio. Spoiler: no lo permitiremos", ha escrito en su cuenta de la red social X.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado a PP y Vox, acusándolos de querer recortar y privatizar las pensiones. Según Bustinduy, estas acciones buscan hacer negocio a costa de las prestaciones futuras. En un mensaje en la red social X, ha señalado que las derechas intentan desacreditar el sistema de pensiones, pero asegura que no lo permitirán. Durante una manifestación en Madrid, Bustinduy destacó la importancia de garantizar pensiones dignas mediante el fortalecimiento financiero del Estado y no a través de recortes. Además, enfatizó que defender las pensiones públicas es una cuestión de justicia social.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha afirmado que las pensiones son "una joya a preservar de la furia de las derechas" y ha acusado a PP y Vox de querer recortar las prestaciones futuras o "privatizarlas para hacer negocio".

"Llevan meses las derechas repitiendo que nuestro sistema de pensiones 'va a petar', que es una 'estafa piramidal' y un 'robo' a los jóvenes. Son burdos intentos de recortar las prestaciones futuras y privatizarlas para hacer negocio. Spoiler: no lo permitiremos", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Coincidiendo con la manifestación convocada este sábado en Madrid por la Coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones (COESPE), Bustinduy ha asegurado que para garantizar una "pensión digna" para las próximas generaciones hay que asegurar la suficiencia de las prestaciones. Y ello, ha explicado, "no puede hacerse a base de recortes en las prestaciones futuras, sino reforzando la capacidad financiera del Estado".

"Defender las pensiones públicas también es defender a quienes hoy son jóvenes. El enfrentamiento entre generaciones se utiliza de forma interesada, porque las propuestas de recorte se aplican gradualmente y, de llevarse a cabo, dañarían más a las futuras generaciones", ha añadido.

Asimismo, dice que "conviene no olvidar, además, que el 60% de las pensiones de jubilación está por debajo de los 1.500 € al mes y el 66% de las de viudedad, de los 1.000€. Presentar a los pensionistas como privilegiados borra esa realidad. Defender sus ingresos es una cuestión de justicia social".

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