Trump, entre mentira y mentira contra Zelenski: de acusarle de aumentar los precios del petróleo a otro ataque más contra Biden

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha tirado de inventiva obviando la guerra que él comenzó en Irán y el bloqueo de Ormuz para hablar de los combustibles. Además, menciona "regalos masivos de Tomahawk" del demócrata a Ucrania cuando jamás se ha producido tal cosa.

Donald Trump ha expresado abiertamente su desagrado hacia Volodímir Zelenski, afirmando no ser "un gran fan" del presidente ucraniano. Desde la Casa Blanca, Trump ha fortalecido sus lazos con Vladímir Putin y Rusia, incluso levantando sanciones previamente aprobadas por el Congreso. En una reciente entrevista, Trump ha difundido información falsa sobre el conflicto en Ucrania, alegando que Estados Unidos ha entregado masivamente armamento como Tomahawks, lo cual es incorrecto. También responsabilizó a Zelenski del aumento de precios del petróleo, ignorando la situación en Ormuz, y afirmó erróneamente que EE.UU. ha gastado más que Europa en el conflicto.

A Donald Trump no le cae bien Volodímir Zelenski. Él mismo lo ha dicho. Él mismo ha afirmado no ser "un gran fan" del presidente de Ucrania. El republicano, desde la Casa Blanca, está acercándose poco a poco y cada vez más tanto a Vladímir Putin como a una Rusia con la que no solo llega a acuerdos por el diésel sino que ya también deja de aplicar contra ella sanciones aprobadas por el Congreso. Todo, tras una montaña de mentiras sobre el líder de Kyiv.

Porque le importa entre poco y nada tener que inventarse cosas y datos con tal de que el titular quede como ha de quedar. Así lo ha hecho en una entrevista, donde ha soltado algún que otro embuste sobre la situación de Ucrania y la actuación de Estados Unidos en el conflicto en Europa.

La primera, las armas. La escasez de munición. Porque Trump afirma que Biden "regaló cantidades masivas de Tomahawk y de Patriots" a Ucrania... algo que no es cierto. EEUU no ha dado nunca un Tomahawk a los ucranianos desde la invasión rusa en 2022.

La segunda, el petróleo. Porque para Trump lo que está pasando en Ormuz en el marco de esa guerra que él comenzó contra Irán no existe. No hay millones y millones de barriles de petróleo sin saber por dónde salir o ir en las aguas persas. Para él, el aumento del precio de los combustibles es culpa de Zelenski.

"Está atacando refinerías y esto lo que hace es aumentar los precios mundiales del petróleo", ha afirmado el presidente de EEUU.

Pero aún hay otra más. La de la inversión. La del dinero que EEUU ha gastado en el conflicto entre Ucrania y Rusia. "Hemos destinado más en esta guerra que Europa", ha dicho.

Y tampoco. Estados Unidos, entre armas y ayuda humanitaria, ha destinado al conflicto unos 118.000 millones de euros; Europa, 242.000. No es que no sea más, es que es el Viejo Continente ha aportado el doble.

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