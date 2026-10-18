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Trump acusa a Zelenski de "no tener intención de poner fin" a la guerra en Ucrania: "Su país está en ruinas"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha afirmado que sigue trabajando en la paz, pero que ahora el presidente ucraniano no puede conseguir un acuerdo tan bueno como el que podría haber obtenido hace dos años.

Zelenski y Trump durante su encuentro en Mar-a-Lago (Florida) a finales de 2025 Zelenski y Trump durante su encuentro en Mar-a-Lago (Florida) a finales de 2025Reuters
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Donald Trump insiste en que está trabajando en conseguir la paz entre Ucrania y Rusia. Pero lo hace al mismo tiempo que reprocha al Ejército ucraniano que siga atacando a las refinerías rusas y mientras acusa a Volodímir Zelenski de no querer poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense ha publicado un mensaje en Truth Social en el que ha querido dejar clara su postura en el conflicto, también reconociendo que actúa para que el Kremlin busque un acuerdo: "Estoy en proceso de negociar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma insensata, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones. Se están logrando grandes avances, ¡incluidas las negociaciones actuales sobre la liberación de rehenes!".

Al mismo tiempo, el republicano ha destacado que "Rusia está haciendo muy poco (si es que hace algo) para ayudar a la República Islámica de Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo".

No obstante, Trump ha vuelto a señalar a Zelenski por seguir atacando las refinerías rusas "a sabiendas de que estos ataques perjudican gravemente los mercados mundiales de diésel, incluidos los de Estados Unidos" mientras ha destacado que Rusia "sigue enviando millones de barriles de diésel al mercado mundial a un precio bajo".

Una situación por la que ha vuelto a atacar al presidente ucraniano: "A Zelenski no le importa y, francamente, con todo el dinero que Europa le entrega y el que el corrupto Joe Biden le dio en el pasado, él no tiene intención de poner fin a esta guerra; probablemente nunca la tuvo".

"Hace dos años podría haber conseguido un acuerdo mejor del que puede lograr ahora. Su país está en ruinas, ha perdido gran parte de su territorio, ha perdido el acceso a sus océanos y mares, y su población masculina está diezmada, herida o muerta. ¡Quiero que esta guerra termine", ha concluido Trump.

Zelenski afirma que parece que Trump busca la rendición de Ucrania

Prácticamente al mismo tiempo que Trump publicaba ese mensaje, Bloomberg publicaba una entrevista con Zelenski en la que el presidente ucraniano ha afirmado que "parece que" el presidente estadounidense está intentando forzar una capitulación de Ucrania ante Rusia con medidas como el acuerdo para la compra de diésel ruso o las restricciones a la ayuda militar a Kyiv.

"Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania para que capitule. No estoy diciendo que este sea el objetivo de nuestros aliados. No quiero pensar que nuestros aliados estadounidenses pueda terminar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece", ha valorado el dirigente ucraniano.

Además, ha recordado que Estados Unidos envía solo doce misiles Patriot al mes a Ucrania, una cuarta parte de lo que enviaba el anterior presidente, Joe Biden. "Hemos pagado por esas armas", ha argumentado. "Parte de las entregas están ya autorizadas, pero el resto no y no es una cuestión técnica", ha recalcado.

Así, Zelenski ha planteado a Washington que podrían dejar de atacar las refinerías rusas como pretende Estados Unidos si se acelera la entrega de misiles Patriot para proteger las infraestructuras ucranianas. "Pero solo quieren que dejemos de atacar el diésel y si atacamos, nos desconectan de algo", ha argumentado.

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