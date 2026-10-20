Trump relaciona directamente las protestas en Francia con la migración y culpa a Macron por "no cerrar las fronteras"

Los detalles Las protestas en la calle son la mejor baza para la extrema derecha, y esto da igual de qué país hablemos. El mismo Trump está utilizando los disturbios en Francia para su campaña. Culpa a Macron por no haber cerrado las fronteras y dice que él ya avisó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a criticar los graves disturbios ocurridos durante el fin de semana en Francia y ha apuntado que la capital francesa, París "será muy pronto una ciudad musulmana". "París será muy pronto una ciudad musulmana. Han arruinado a Francia. Va a ser difícil recuperarla. Espero que se recupere", ha asegurado. Ahora Francia está "en una situación muy mala". "Es por la inmigración, no por las escuelas ni nada. Es la inmigración. Le dije a (el presidente francés, Emmanuel) Macron que cerrar las fronteras", ha argumentado.

"Cuando vean campanarios en llamas e incendios descontrolados en Francia, recuerden que eso es lo que los demócratas radicales quieren hacerle a Estados Unidos", ha insistido Trump en un acto de campaña en Kansas.

Una de las periodistas ha recordado a Trump que Macron ha relacionado los disturbios con la guerra de Irán y con él mismo. "Noticias falsas. Noticias falsas", ha espetado. "¿De qué medio eres?", ha preguntado a la periodista, del portal The Daily Wire. "Oh. The Daily Wire es bueno. Lo siento", ha apuntado sin responder a la pregunta.

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

En paralelo a las manifestaciones, hubo graves disturbios y ataques a sedes de ayuntamientos, como el de Limoges, que fue incendiado y destruido, así como saqueos de comercios. Al menos 2.397 personas fueron detenidas y 997 policías resultaron heridos, según datos del Gobierno francés.

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