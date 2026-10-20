Detienen a un hombre por el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante las protestas en Francia

El contexto El incendio provocó grandes daños en el edificio histórico, incluido el derrumbe de su campanario, después de que un grupo de manifestantes le prendieran fuego durante las movilizaciones en el país.

Las autoridades francesas han detenido a un hombre en relación con el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante las protestas del pasado sábado, según confirmó la Fiscalía a la emisora RMC. La detención se produjo en Val d'Issoire con el apoyo de la unidad de élite RAID de la Policía francesa. El incendio causó graves daños, incluido el derrumbe del campanario, después de que manifestantes lo prendieran fuego en respuesta al aumento del coste de vida y otras reivindicaciones. La Fiscalía Antiterrorista estudia si grupos de extrema izquierda organizaron el ataque. El primer ministro, Sébastien Lecornu, visitará Limoges y promete la reconstrucción del Ayuntamiento con ayuda estatal.

Las autoridades francesas han detenido a un hombre en el marco de la investigación sobre el incendio del Ayuntamiento de Limoges (centro) durante las protestas del pasado sábado, según ha confirmado la Fiscalía de la ciudad a la emisora RMC.

La detención, que se ha producido en Val d'Issoire, entre Limoges y Poitiers, contó con la asistencia de la unidad regional del RAID, el cuerpo de intervención de élite de la Policía francesa con sede en Burdeos (suroeste), según el Ministerio Público.

El incendio provocó grandes daños en el edificio histórico, incluido el derrumbe de su campanario el sábado, después de que un grupo de manifestantes le prendieran fuego durante las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y otras reivindicaciones, como mejoras en la educación y la sanidad.

La Fiscalía Antiterrorista francesa estudia asumir la investigación para determinar si existen indicios de que grupos de extrema izquierda organizaron deliberadamente el ataque, según avanzó el lunes el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, a la cadena TF1.

Darmanin afirmó que las autoridades se toman el ataque "muy en serio" y lo describió como un episodio de violencia de especial carga simbólica, al comparar la conmoción provocada por el incendio con la que suscitó el fuego en la catedral de Notre Dame de París en abril de 2019.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene previsto visitar Limoges el viernes. En una carta enviada el domingo al alcalde, prometió que el Ayuntamiento sería reconstruido con ayuda estatal y afirmó que el edificio representa a una nación que no se deja abatir ni intimidar.

Detienen a 123 personas por los actos de violencia durante las protestas

El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, ha explicado que 123 personas han ingresado ya en prisión por su participación en los actos de violencia vinculados a las protestas sociales del fin de semana.

"Evidentemente, el Estado ha fallado", ha reconocido Darmanin en una entrevista a la emisora Europe 1, cuando se le preguntó por los alrededor de 3.000 comercios que fueron saqueados y de los edificios públicos atacados.

El ministro ha explicado que esos 123 encarcelamientos incluyen los que han ingresado en prisión provisional en espera de juicio y los que lo han hecho porque ya han sido condenados en las primeras comparecencias inmediatas que se organizaron el lunes en varios tribunales.

También ha destacado que en Limoges hay 10 encarcelados por los enfrentamientos con la Policía, sin vincularlos con el incendio del Ayuntamiento. Preguntado sobre el hecho de que los jueces estén estudiando si ese incendio puede calificarse de acción terrorista, el ministro no ha querido pronunciarse porque no es de su competencia.

Se ha limitado a contar que los investigadores analizan si fue "un acto organizado y terrorista" y en cualquier caso, ha insistido en que en Limoges y en otras ciudades hubo acciones "organizadas" por parte de los alborotadores y detrás estaba "la ultraizquierda". "Hay que combatir esas organizaciones de ultraizquierda", ha afirmado y eso significa declararlas prohibidas y llevar a sus miembros ante los tribunales.

Preguntado sobre la pertinencia de declarar el estado de emergencia como han pedido muchos políticos de derechas, en lugar de recurrir a toques de queda "selectivos", que ha sido la opción del presidente francés, Emmanuel Macron, Darmanin ha respondido que "no hay que excluirlo por principio", añadiendo que lo que permitiría en particular el estado de emergencia es hacer registros administrativos, sin la intervención del juez para buscar armas.

A su juicio, lo que hace falta es "mucha firmeza, mucha demostración de fuerza". El titular de Justicia había indicado el lunes por la noche que la acción policial había permitido hasta entonces que hubiera más de 2.500 personas bajo arresto.

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