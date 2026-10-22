Detienen a un segundo sospechoso del incendio del Ayuntamiento de Limoges (Francia)

Los detalles El segundo detenido, de 66 años, fue arrestado a primera hora en el departamento de Creuse, con la asistencia de efectivos de la unidad de élite RAID de Burdeos (suroeste), anunció la fiscal de Limoges, Émilie Abrantes.

Las autoridades francesas han detenido a un segundo sospechoso relacionado con el incendio del Ayuntamiento de Limoges, ocurrido el 17 de octubre durante protestas nacionales contra el encarecimiento de la vida. El primer detenido, Hodei C.D., de 34 años, está bajo custodia por presunto intento de homicidio de un funcionario y destrucción de bienes. La Fiscalía investiga su posible implicación con la ultraizquierda. El incendio causó daños significativos en el histórico edificio, y la Fiscalía Nacional Antiterrorista evalúa asumir el caso. El primer ministro francés considera el incidente una amenaza de la ultraizquierda radical.

Las autoridades francesas detuvieron este jueves a un segundo sospechoso por su presunta participación en el incendio del Ayuntamiento de Limoges el sábado pasado, mientras que al principal sospechoso, detenido esta semana, se le investiga también por presunto intento de homicidio de un funcionario público.

El segundo detenido, de 66 años, fue arrestado a primera hora en el departamento de Creuse, con la asistencia de efectivos de la unidad de élite RAID de Burdeos (suroeste), anunció la fiscal de Limoges, Émilie Abrantes.

En cuanto al principal sospechoso, Hodei C.D., de 34 años, permanece bajo custodia policial después de que la Fiscalía haya prorrogado su detención durante 48 horas. Inicialmente investigado por presunta destrucción de bienes en grupo organizado mediante un método peligroso para las personas, ahora también se le atribuye la sospecha de intento de homicidio de una persona depositaria de autoridad pública.

El incendio que arrasó el consistorio se produjo el 17 de octubre, en el marco de la movilización masiva en todo el país contra el encarecimiento de la vida y para pedir mejoras en la educación y la sanidad, y que degeneró en disturbios y pillajes en muchas ciudades.

La Fiscalía no facilitó más detalles sobre la presunta participación del segundo detenido ni sobre las circunstancias que motivaron la nueva calificación penal del principal sospechoso. Hodei C.D., trabajador eventual de la construcción y originario del departamento vecino de Creuse, fue detenido el martes en Bussière-Boffy, en Haute-Vienne.

Figuraba en los archivos de inteligencia

Según medios franceses, figuraba en los archivos de inteligencia con la denominada 'ficha S', utilizada para identificar a personas consideradas de interés para la seguridad del Estado, por sus presuntos vínculos con la ultraizquierda.

El diario local Le Populaire du Centre informó de que fue condenado en apelación a un año de prisión con suspensión de la pena por agredir a un policía durante una protesta en 2024 contra un proyecto de fábrica de 'pellets'. El sospechoso recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El incendio de Limoges destruyó gran parte del interior histórico del Ayuntamiento, inaugurado en 1883, así como el tejado y el campanario. La investigación cuenta con la participación de unidades especializadas en criminalidad organizada y antiterrorismo, mientras la Fiscalía Nacional Antiterrorista evaluaba si debía asumir el caso.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, calificó el incendio de símbolo de la amenaza que, a su juicio, representa la ultraizquierda radical para las instituciones, mientras que el alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, afirmó que el principal sospechoso probablemente dirigió el ataque.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido