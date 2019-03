Zidane, sobre el partido ante el Huesca: "Para nada ha sido un casting"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, confesó que pudieron "jugar mucho mejor" en la sufrida victoria por 3-2 ante la SD Huesca, que pudo merecer "más que perder" en un partido donde no realizó "un 'casting'" de cara al futuro al alinear un once con muchas novedades ni tampoco para "contentar a todos".

"Ha sido un partido un poco loco y bonito para ver. Me quedo con la victoria, pero podemos jugar mucho mejor. También hay que felicitar al rival que ha hecho un gran partido y a lo mejor se merece mucho más en esta liga, y hoy se ha confirmado, y a lo mejor merecía más que perder. Pero el fútbol son 90 minutos y la victoria también nos viene bien", aseguró Zidane en rueda de prensa.

"Para nada ha sido un 'casting'", subrayó sobre su alineación sin mucho de sus teóricos titulares. "Intento hacer el mejor equipo posible para ganar un partido y después de un parón es importante porque algunos han hecho dos partidos y viaje, y hay algunos que se quedan 15 días y ¿por qué no voy a darles una oportunidad?", agregó.

En este sentido, dejó claro cual es su pensamiento. "La gente puede pensar que es para poder contentar a todos, pero eso no existe y no lo hago por eso. A uno le metes 50 partidos y le quitas y está enfadado", comentó. "Esto es sólo mi forma de pensar. No creo que cuando empiezas la temporada que vayas a ganar trofeos con once jugadores, en mi época con 30 partidos sí, ahora con 60 no", indicó.

"Cuando un equipo como el Real Madrid no va a ganar trofeos cuesta motivar a los jugadores, pero somos todos profesionales y queremos acabar bien la temporada. Además, la motivación es intrínseca y cada uno tiene la suya, yo me quedo con el esfuerzo", prosiguió el francés, que recalcó que "hay que aceptar lo que piense la gente" en relación con la floja entrada registrada. "Ellos mandan, no ganar nada puede ser un factor importante", reconoció.

A nivel individual, 'Zizou' se alegró del debut en el Bernabéu "con victoria" de su hijo Luca. "Es Luca, es el tercer portero. Thibaut estaba mal y quería dar un poco de descanso a Keylor, creo que ha salido bien", apuntó.

"Karim es un jugador que lleva 10 años aquí y puede que este año sea el que mejor está. Estamos contentos con él y ahora hay que terminar bien la temporada, pero no creo que vaya a cambiar (de equipo)", detalló sobre el delantero, mientras que también se alegra por Isco, titular por segundo partido desde su llegada y volviendo a marcar. "Sabemos el jugador que es Isco y sabemos de su importancia dentro de la plantilla. Ahora tiene que seguir entrenando bien", advirtió.