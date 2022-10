Vinicius está cada vez más integrado en el Real Madrid. Recién presentado, y cada vez con más trabajo en sus piernas en cada entrenamiento, el brasileño ha pasado revista a sus primeros días en la capital de España defendiendo el escudo del campeón de Europa.

"Todos me preguntan cómo es mi experiencia aquí, y yo les digo siempre que no hay nada mejor que estar en el mejor equipo del mundo", afirmó en Real Madrid TV.

Sobre su estilo, lo define como "alegre y osado". "Siempre con mucho regate, pero respetando al adversario y siempre para marcar muchos goles", comenta Vinicius.

Además, saca a la luz las confesiones con Marcelo: "Me dice que nunca me voy a querer ir del Real Madrid. Que él me va a ayudar cuando lo necesite".