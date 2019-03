Valverde: "No tengo compromiso con nadie, pero sí ofertas de equipos importantes"

Ernesto Valverde reconoció este miércoles vivir "un día duro" en su despedida como técnico del Athletic Club y que vería "improbable estar cinco años consecutivos en otro equipo", mientras que dejó claro que se marchaba sin tener "ningún compromiso con ningún equipo", pese a que ha tenido ofertas de "grandes clubes".

"Es un día duro para mí. La verdad es que veo improbable estar cinco años consecutivos, e incluso cuatro, en otro equipo. Soy consciente del desgaste que tiene en el entorno la exposición mediática y en los resultados la figura del entrenador. Mi trabajo está hecho", señaló Valverde en su rueda de prensa despedida.

Próxima parada: ¿Barcelona?

El cacereño remarcó lo "sorprendente" que le parece que hubiese "muchas especulaciones" sobre su futuro y no desveló nada al respecto. "Tengo que decir para dejar claro que no tengo ningún compromiso con ningún equipo ni he hablado con ningún equipo", aseveró.

"Tengo un agente y hay equipos se han interesado por mí, para que no me preguntéis por colegios y casas. No quiero pecar de presuntuoso, pero a lo largo de este tiempo no es la primera vez que tengo ofertas de grandes equipos y siempre ha prevalecido el querer vivir lo que he vivido aquí y respetar el compromiso con toda la gente. Ahora es diferente y debo ver si me embarco en otra aventura", añadió.

El de Viandar de la Vera recalcó que hace cuatro años apostó por regresar a Lezama por su "familia" y por Josu Urrutia, presidente del club. "Pensaba que iba a estar dos años, el club estaba en una situación 'dificililla' y era un reto para mí y una obligación porque le Athletic me llamaba y pensaba que tenía que ayudar a Josu por la relación que tenemos. Me he quedado el doble de tiempo y los que me han ayudado han sido ellos a mí, lo que he vivido es increíble", subrayó.

"Mi trabajo está hecho"

El exjugador apuntó que su "decisión de no seguir viene de lejos" y que ya cuando firmó su última renovación veía "difícil" volver a hacerlo, dejando claro haber "percibido" ciertas críticas a la temporada pese a haber conseguido "más puntos que en la anterior momentos".

"Quizás es porque la gente está acostumbrado a un listón muy alto y a una exigencia mayor. En alguna competición no hemos estado muy bien y hay veces en las que se pedía un cambio de etapa", añadió Valverde que había "asumido el coste de la especulación y que te relacionen con otros equipos" por no haber dicho antes que no seguía. "Mi trabajo está hecho", sentenció.