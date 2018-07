Tannane: "Nunca debí fichar por Las Palmas, ni siquiera sabía que estaba en una isla"

En una entrevista en un medio holandés, Oussama Tannane se ha sincerado sobre su paso por Las Palmas. Tanto es así que ha reconocido que, cuando fichó por el equipo canario, no sabía que jugaban en una isla.

"Nunca debí fichar por Las Palmas. Cuando acepté la cesión, ni siquiera sabía que el equipo estaba en una isla", confesó el ahora jugador del Saint Etienne.

El marroquí ahonda en esta cuestión, considerándose un "hombre de familia", razón por la que no se adaptó a su nuevo equipo. "Pronto descubrí que era difícil encajar, no me sentía como en casa", afirmó.