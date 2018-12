Solari: "¿El gesto de Isco? Me da la impresión de que protesta un córner o una falta"

Santiago Solari compareció ante los medios antes del entrenamiento del Real Madrid para analizar la actualidad del equipo blanco tras la dura derrota de su equipo ante el CSKA.

Último partido de 2018 en casa: "Trataremos de cerrar con una victoria, el Rayo va a requerir toda nuestra afición".

El ambiente es dramático: "Cómo no vamos a creer en el Real Madrid, después tantos trofeos y tantas Ligas y tantas leyendas. Creo que estar instalados en la hipérbole constante es un poco cursi. El Madrid es el campeón de cuatro de las últimas cinco ediciones de la Champions y estamos vivos en todas las competiciones de este año. Y después el fútbol es un deporte de competición, tiene picos y tiene mesetas. Es la historia del fútbol, pero en esa larga historia el Madrid tiene más picos que bajos".

Sobre el gesto de Isco: "Me da la impresión que protesta un córner o una falta, no lo sé. Comprendo que el foco a veces está puesto en lo anecdótico pero el nuestro tiene que estar puesto en otras cosas. En afrontar al Rayo Vallecano mañana con la actitud mostrada en la gran mayoría de estos partidos. Hemos ganado ocho de diez partidos y ese es el camino".

En cuanto a Gareth Bale: "No es una cuestión de descanso, es su tobillo, veremos cómo evolución, charlaremos con él".La derrota ante el CSKA: "Los análisis quedan para nosotros, claro que no lo esperábamos. Pero ha sido un partido útil para ver y analizar muchas cosas".

La suplencia de Isco: "Es un hombre maduro, un profesional, le ha dado un montón de alegrías a este club y se las va a seguir dando. La labor más ingrata del ordenador es elegir quién tiene que jugar, quién va al banquillo y quién no se tiene que vestir".

Sobre la afición del Bernabéu: "Yo he escuchado aplausos también el otro día. La afición se expresa y eso es respetable y nosotros buscamos siempre el apoyo de la afición. Todas las cosas se han conseguido gracias a la unidad, esperamos que el fin de semana nos ayuden y nos empujen".

¿Tiene un problema mental el Real Madrid?: "No, buscamos soluciones, y lo seguiremos haciendo".

Falta de intensidad o motivación ante Huesca o CSKA: "Todas las victorias tienen un pero, eh. No estoy de acuerdo, sí hubo intensidad cuando tocó jugar en Huesca. Y ante el CSKA hubo otros condimentos".

Por qué no hay partes médicos y si es una decisión suya: "Llama al médico (se dirige al jefe de prensa). No lo sé, no estoy al tanto".

La presión en el Madrid: "Cada detalle tiene una enorme trascendencia que se la dais vosotros, pero nosotros no podríamos trabajar con lo vuestro. Nosotros pensamos en el Rayo".

Keylor Navas y su suplencia ante el CSKA: "Tiene todo mi respeto y mi admiración como futbolista y como hombre, nos ha dado grandísimas alegrías, pero la parte más ingrata es hacer las alineaciones. Es parte de mi trabajo".