Masip carga como nunca contra el Madrid y Mourinho: "Cosas raras es meterle el dedo en el ojo a un entrenador"

El miembro de la directiva del FC Barcelona ataca al Real Madrid en la previa del Clásico: "Cuando alguien utiliza estas técnicas, avanzan para tapar sus propios problemas aludiendo al máximo rival".

Enric Masip, miembro de la directiva del FC Barcelona, ha cargado contra el Real Madrid y contra José Mourinho en la previa del Clásico. Lo ha hecho en declaraciones en un acto en el Club de Golf de Barcelona.

Sobre el 'Caso Negreira' ha querido dejar claro que "nunca se demostrará nada" contra su club: "En tres años y medio, nunca se ha demostrado nada ni se hará. No ha habido nada. Hace años que no aludimos a épocas oscuras de este país cuando un equipo sí era beneficiado y ganaba títulos por esa imparcialidad. Se han traspasado líneas rojas".

"Cuando alguien utiliza estas técnicas, que no son casualidad porque es la unión de entrenador, según qué prensa, tv, club... avanzan para tapar sus propios problemas aludiendo al máximo rival. El objetivo es maltratar la imagen del Barça y nos sentimos ofendidos y enfadados. En tres años y medio, nunca se ha demostrado nada ni se hará", dice Masip.

Los "dardos" de Mourinho

También ha querido señalar a Mourinho y sus "dardos" en rueda de prensa: "Él lanza dardos. Mirad una rueda de prensa de Mourinho y una de Flick... Flick, incluso habiendo sido perjudicado mirad cómo opina del contrario, el respeto que siente hacia el contrario, los jugadores, el entrenador... son los valores del Barça. Podrías decir muchas cosas y no lo haces... Para Mourinho y el Real Madrid la culpa siempre la tiene el otro".

Pero también ha recordado el episodio de Mourinho con Tito Vilanova en el que le metió el dedo en el ojo: "Cuando alguien dice que ve cosas raras... cosas raras es meterle el dedo a un entrenador. Cuando las cosas no te salen, debes mejorar y no dedicarte a atacar a los demás".

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