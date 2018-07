Carvajal: "Todos nos vimos con la Champions en la mano con el gol de Ramos en el minuto 93"

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal ha reconocido que con el gol de cabeza de Sergio Ramos en el minuto 93 en la final de la Champions 2014 ante el Atlético todos los jugadores se vieron "con la Copa en la mano", y ha afirmado que es su título más apreciado con el conjunto blanco. "Ese minuto 93 fue clave y creo que todos nos vemos con la Copa en la mano por el estado anímico. Me puse a llorar y se me puso la mente en blanco, ves a toda la afición, a mi familia... Creo que como la primera no hay ninguna y el Madrid llevaba 12 años sin ganarla".

Por otra parte, recordó con la otra final de la Champions jugada, en Milán en 2016, en la que tuvo que retirarse por culpa de una lesión que después le impidió jugar la Eurocopa. "Me intenté dosificar para llegar a la final, y en la final noté mucho dolor en cada pase con el interior. Lo noté en el minuto 18 y en la segunda parte no estaba a gusto y pensé en no ser egoísta y creí que Danilo lo iba a hacer mejor. Ese día fue muy triste porque sabía que la Eurocopa estaba de fondo", expresó.

Además, habló de la Supercopa de Europa ante el Sevilla, en la que anotó el gol de la victoria en el minuto 119 (3-2). "El fútbol siempre te da una segunda oportunidad. Jugué todo el partido con un agujero en la bota por una ampolla que tenía y al final marqué el gol", manifestó el de Leganés.

Sobre la Copa del Rey ganada al FC Barcelona en 2014, el madrileño explicó que recuerda "perfectamente la carrera de Bale" que provocó el 2-1 final. "Mi primer título y ganar al Barcelona... no puedo pedir más", indicó.