El SUV diésel con etiqueta CERO que puede circular sin gastar combustible ya tiene precio en España

Cuando pensamos en los coches diésel actuales pensamos en un irremediable trágico final en el futuro más cercano. Pero no para Mercedes-Benz, marca que prosigue con la que puede ser una de las mejores soluciones para este combustible: las mecánicas diésel híbridas enchufables. Y así lo demuestra el nuevo GLC 300 de, variante diésel PHEV con más de 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico que está disponible en España por 77.725 euros.

No, no es un precio apto para todos los bolsillos, pero sí una solución que podría extenderse para darle mayor cabida al diésel. Sea como fuere, la propuesta de Mercedes-Benz no solo deja a un coche con todas las ventajas del gasóleo, sino también a un híbrido enchufable que, sobre el papel, cumple muy bien.

Mercedes GLC | Mercedes

Y es que estamos ante un Mercedes-Benz GLC 300 de que combina un propulsor diésel de cuatro cilindros de 197 CV que, de la mano de un eléctrico de 100 kW, produce un total de 335 CV y 440 Nm de par. Pero el punto álgido reside en una batería de 31,2 kWh de capacidad que promete, bajo el ciclo WLTP, una autonomía en modo eléctrico de entre 112 y 128 kilómetros, además de admitir potencias de carga en corriente continua de 60 kW y de 11 kW en corriente continua, pudiendo pasar del 10 al 80% de capacidad en tan solo 20 minutos.

De esta manera, el GLC diésel híbrido enchufable recibe la etiqueta CERO de la DGT al estar en pleno derecho de hacer uso de este distintivo. Además, las cifras que produce permiten que el SUV de la estrella cubra el 0 a 100 en 6,4 segundos y alcance una velocidad punta de 217 km/h, nada mal teniendo en cuenta que declara sobre la báscula 2.415 kilos.

Todos los precios del nuevo Mercedes GLC para España | Mercedes

Pero si por el motivo que sea esta variante no entra en nuestros planes pero queremos aún así hacernos con el nuevo GLC, debemos saber que hay infinidad de opciones mecánicas para complacer nuestros gustos y necesidades. Así, podemos hacernos con el SUV de Mercedes-Benz con variantes mecánicas diésel y gasolina mild-hybrid o híbrida enchufable gasolina, que en este caso es ligeramente más barata que nuestro protagonista con un precio de partida en el mercado español de 74.997 euros.