Mazda nada, de nuevo, a contracorriente, y esta vez lo hace con el que será el coche eléctrico más curioso del mercado

Cuando Mazda puso a la venta al MX-30 rápidamente se le criticó una cosa: el tamaño de su batería y la autonomía. La firma nipona, que no es ni por asomo ingenua, tenía un as bajo la manga que ya nos han adelantado, y no es otro que un Mazda MX-30 apoyado con un motor rotativo para así aumentar su autonomía, y como no podría ser de otra manera es una jugada con dosis de personalidad.

Ya no solo porque otrora Mazda recurrió a este peculiar y admirado motor para dar vida a modelos tan icónicos como el RX-7 o el RX-8, sino porque resuelve uno de los problemas del coche eléctrico, pero a su manera. Y nos guste más o menos, las propuestas diferentes siempre son interesantes.

Mazda MX-30 | Mazda

Concretamente, esta variante del SUV nipón recibe el nombre de Mazda MX-30 R-EV, y aunque bien es cierto que su debut debería haberse producido en 2022, la marca lo ha pospuesto al próximo 13 de enero. El motivo no es otro que invertir tiempo en perfeccionar esta versión que recurre a un sistema sobre el que ninguna marca había trabajado hasta la fecha.

Sí que encontramos otros ejemplos de vehículos eléctricos con autonomía extendida por medio de motores de combustión como el Opel Ampera o el BMW i3, ningún otro fabricante había hecho uso de un motor rotativo para tal propósito. No obstante, y a expensas que Mazda lo presente, aún no se han confirmado cifras exactas.

Mazda MX-30 | Mazda

Sea como fuere, el Mazda MX-30 R-EV no sustituirá al MX-30 convencional que todos conocemos, sino que será complementario. De esta forma ya no solo nos esperamos una variante del SUV japonés más eficaz, sino también más caro, por lo que es de esperar que el R-EV no baje de los 30.000 euros ni con la ayuda del MOVES aplicada como sí sucede con el MX-30 convencional.

Ahora bien, ¿cuánto de más eficiente será el MX-30 R-EV? De momento Mazda no ha proporcionado datos, pero si tenemos en cuenta que la versión estándar ofrece 200 kilómetros de autonomía, es de esperar que este consiga coquetear e incluso superar los 400 kilómetros de autonomía.