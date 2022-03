El mayor secreto eléctrico de Lotus se filtra para temor de muchos

Más información Type 135. El futuro deportivo de Lotus empieza a destaparse

Que las grandes marcas de deportivos han sucumbido al segmento SUV no es ninguna novedad, especialmente después de que así lo materializasen Lamborghini y Aston Martin entre otras. Ahora, ese mismo paso lo van a dar Ferrari con el Purosangue y Lotus con el Type 132. O lo que es lo mismo, la filtración del que será el primer SUV de Lotus, y además 100% eléctrico.

Y es que la casa inglesa ya había adelantado sus intenciones de adentrarse en este segmento, y ahora se vuelven más palpables después de que la producción de los Exige, Elise y Evora haya llegado a su fin. Así, podemos anticipar los rasgos de este SUV tan temido por muchos pero que promete altas dosis de deportividad.

lotus-type-132-suv-electrico-filtracion | Australia WIPO

Las patentes a través de las cuales se ha filtrado el aspecto del que se conoce internamente como Type 132, muestran un diseño agresivo y cortante. El frontal del SUV de Lotus ofrece una voluminosa defensa arropada por un splitter y dos finos y alargados faros LED.

El lateral muestra ese mismo músculo de la mano de aristas muy secas, así como unas cámaras para los espejos retrovisores y una toma de corriente. Esto es claro indicio de que el SUV de Lotus hace realidad las mayores sospechas, puesto que se tratará de un vehículo 100% elécrrico tal y como ya se había vaticinado.

Así, la zaga prosigue con ese diseño tan característico con cierto toque coupé pero sin salida de escape alguna. Llama la atención un agresivo alerón, una única línea para los pilotos posteriores y una defensa angulosa en la que se intuye un difusor ideado para mejorar la aerodinámica del SUV de Lotus.

No obstante, que sea eléctrico no quiere decir que no vaya a ser deportivo. Y es que, según la propia marca, el de momento llamado Lotus Type 132 admite electrificación de amplio alcance, lo que podría derivar en baterías con capacidades comprendidas entre los 90 y 120 kWh.

La autonomía sería así, en el mejor de los casos, aproximadamente de 650 kilómetros. La potencia, por su parte, podría ascender hasta los 750 CV en el tope de gama, puesto que Lotus está preparando para su primer SUV diferentes niveles de potencia y autonomía para que encaje con diferentes perfiles de clientes.