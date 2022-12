Así será el nuevo SUV 100% eléctrico, premium y barato que irrumpirá en 2023

Hoy en día intentar adquirir un coche eléctrico implica, en casi todos los casos, afrontar un alto desembolso. Es por ello que sorprenden noticias como la última jugada de Volvo, que no es otra que el Volvo EX30. O lo que es lo mismo, el nuevo SUV 100% eléctrico de la firma sueca que llegará en 2023 con tres premisas: ser un SUV premium, un coche eléctrico eficiente y un coche barato.

De momento, Volvo ha sido muy cautelosa a la hora de revelar información sobre su inminente integrante, un coche que desveló su silueta en la presentación del EX90. Sin embargo, Jim Rowan, el CEO de Volvo, ya ha contado varios datos interesantes sobre el que se convertirá en el coche de acceso de la firma.

Volvo EX90 | Volvo

El primero de ellos es que el Volvo EX30 será un B-SUV barato. Esto lo pretenden conseguir por medio de un abanico de opciones mecánicas bastante generoso y con el que se pretende contentar a diferentes perfiles de cliente y diferentes bolsillos. De esta forma, se estima que el nuevo EX30 tendrá un precio comprendido entre los 30.000 y 40.000 euros sin tener en cuenta las ayudas del Plan MOVES, encargadas de rebajar el precio del coche considerablemente.

Además de diferentes opciones de potencia y acabados, el SUV eléctrico sueco también contará con diferentes paquetes de baterías. De esta manera, se estima que la variante más eficiente podría declarar, bajo el ciclo WLTP, una autonomía de 400 kilómetros, una cifra que no está nada mal tratándose de un vehículo con un claro enfoque urbano.

Volvo EX90 | Volvo

Por último pero no por ello menos importante, el Volvo EX30 se fabricará en China, y todo apunta que compartirá plataforma y motores con el recién llegado Smart #1, modelo que también se encuentra bajo el amparo del gigante automovilístico Geely. Independientemente de ello, aún no está confirmada la sinergia entre ambos modelos, pero sí que serán rivales independientemente de que haya entre ellos lazos familiares o no.

Así como también lo serán modelos como el Peugeot e-2008, el Opel Mokka-e o el MG ZS EV entre otros. Pero todos los detalles del nuevo Volvo EX30 los conoceremos en 2023, seguramente en sus primeros compases, obligándonos a esperar para poder conducirlo y comprarlo hasta finales del año que viene o principios del 2024.